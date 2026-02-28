Israel und USA greifen den Iran an

Trump bestätigt Angriff auf den Iran
US-Präsident Donald Trump (79) erklärte am Samstag in einem auf Truth Social verbreiteten Video, die gemeinsamen US-israelischen Angriffe auf den Iran zielten darauf ab, «unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime zu beseitigen».
«Vor kurzem hat das US-Militär eine grössere Kampfoperation im Iran begonnen. Unser Ziel ist es, das amerikanische Volk zu verteidigen, indem wir die Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigen», sagte er.
Israel: Operation trägt Namen «Löwengebrüll»
Israel hat seine Operation gegen den Iran «Löwengebrüll» getauft. Das vermeldet die «Times of Israel». Die Bezeichnung soll von Premierminister Benjamin Netanyahu festgelegt worden sein. Die letzte Operation der israelischen Streitkräfte gegen den Iran im Juni 2025 trug den Namen «Rising Lion» («Aufsteigender Löwe»).
Iran: «Wir haben euch gewarnt»
Der Iran hat nach Beginn der Angriffe Israels und seines Verbündeten USA mit drastischen Worten reagiert. «Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt», sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi. Israel hatte kurz zuvor einen «Präventivschlag» gegen den Erzfeind gestartet, «um Bedrohungen für Israel zu beseitigen», wie Verteidigungsminister Israel Katz sagte.
Die USA beteiligen sich nach Angaben israelischer und US-amerikanischer Medien an den Angriffen des Verbündeten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Nach Augenzeugenberichten aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurde unter anderem die Residenz von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getroffen. Er selbst habe sich aber vermutlich in Sicherheit gebracht. Irans Präsident Massud Peseschkian hatte mit einem «umfassenden Krieg» gedroht, sollte Chamenei attackiert werden.
Ein iranischer Beamter teilte der Nachrichtenagentur Reuters zudem mit, dass Teheran sich auf eine Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels vorbereite und dass die Gegenangriffe vernichtend ausfallen würden.
Mehrtägiger Konflikt?
Israel bereitet sich auf einen mehrtägigen Konflikt vor. Das sagte ein israelischer Beamter der «Times of Israel». Die gemeinsam mit den USA durchgeführten Angriffe richten sich demnach gegen Einrichtungen des iranischen Regimes und militärische Anlagen.
Iran schliesst Luftraum
Der Iran schliesst seinen Luftraum bis auf Weiteres. Das teilen die iranischen Zivilluftfahrtbehörden mit. «Der Luftraum des Landes ist bis auf Weiteres vollständig gesperrt», verkündete ein Sprecher laut der Nachrichtenagentur Tasnim.
Auch Israel hat seinen Luftraum nach offiziellen Angaben geschlossen. Verkehrsministerin Miri Regev habe die zivile Luftfahrtbehörde angewiesen, den Luftraumraum für zivile Flüge zu schliessen, teilte die israelische Flughafenbehörde mit. Grund sei die Sicherheitslage. Reisende seien angewiesen, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen. Passagiere im Ausland sollten die Fluginformationen über Medien und die verschiedenen Fluggesellschaften verfolgen.
Der israelische Zivilschutz veröffentlichte ausserdem neue Anweisungen für die Bürger des Landes. Es sollten nur noch notwendige Aktivitäten im ganzen Land stattfinden. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollen vorerst geschlossen bleiben. Grosse Versammlungen sollen unterbleiben. Ausgenommen sei der lebensnotwendige Versorgungssektor. Die neuen Regelungen sollten vorerst bis Montagabend um 19 Uhr MEZ gelten.
Bilder zeigen Rauchsäulen in Teheran
Auf Telegram kursieren Bilder, die grosse Rauchsäulen in der iranischen Hauptstadt Teheran zeigen. Ziel der Angriffe sind offenbar Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarden, des iranischen Geheimdienstes und Büroräume von Machthaber Ali Chamenei.
Explosionen in weiteren Städten gemeldet
Die iranische Nachrichtenagentur Fars vermeldet Explosionen in weiteren iranischen Städten. Genannt werden Isfahan, Karadsch und Kermanschah. Der neue Angriff Tel Avivs und Washingtons erfolgt nur zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm der Islamischen Republik. Einen Durchbruch hatte es bei den Gesprächen in Genf nicht gegeben.
Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Irans Regierung zeigte sich zuletzt bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug jedoch die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Die USA sind wichtigster Verbündeter Israels.
Zeugen: Explosion bei Chameneis Büro
Zeugen in Teheran vernahmen die erste Explosion in der Nähe des Büros von Iran-Herrscher Ali Chamenei (86). Das iranische Staatsfernsehen berichtet laut der Nachrichtenagentur AP ebenfalls über die Explosion. Eine Ursache wurde noch nicht genannt.
Der saudische Nachrichtensender Al-Arabiya berichtete, dass im Osten Teherans «in der Nähe mehrerer Stützpunkte der Revolutionsgarden» eine Explosion zu hören gewesen sei. Auch wurde berichtet, dass «Explosionen in der Nähe von iranischen Geheimdiensteinrichtungen in Teheran zu hören waren».
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass sich Chamenei nicht in Teheran aufhalte, sondern nach offiziellen Angaben an einen sicheren Ort gebracht wurde.
USA und Israel greifen den Iran an
Die USA und Israel haben nach Berichten von US-Medien einen gemeinsamen militärischen Angriff auf den Iran gestartet. Israels Verteidigungsminster Israel Katz verkündete den israelischen Angriff und rief einen sofortigen Ausnahmezustand in ganz Israel aus. Ein US-Beamter bestätigte dem «Wall Street Journal», dass auch die USA an dem Angriff beteiligt sind.
Dem Angriff geht ein rund vierwöchiger militärischer Truppenaufmarsch der USA im Nahen Osten voraus. Es besteht das Risiko eines grösseren regionalen Konflikts in der Region.
Der Staat Israel hat am Samstagmorgen einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt.
Die Bevölkerung soll sich in Schutzzonen begeben. In ganz Israel heulten die Luftalarm-Sirenen. «Dies ist eine vorsorgliche Warnung, um die Bevölkerung auf mögliche Raketenangriffe auf unser Territorium vorzubereiten», betonte ein Armeesprecher. Im ganzen Land wurden die Menschne per Handy vor einer «äusserst ernsten Gefahr» gewarnt.
USA sollen an Angriff beteiligt sein
Iranische Medien und die Nachrichtenagentur AFP meldeten mehrere Explosionen in der iranischen Hauptstadt Teheran. Zwei dichte Rauchwolken stiegen laut AFP-Journalisten in zwei unterschiedlichen Bezirken der Stadt auf. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, dass mehrere Raketen in das Republikviertel der iranischen Hauptstadt eingeschlagen seien.
Das «Wall Street Journal» berichtete, dass sich an dem Militärschlag auf den Iran auch die USA beteiligen und ebenfalls Angriffe durchgeführt wurden. Dies unter Berufung auf einen US-Beamten.
Die US-Botschaft in Katar verhängte für alle Mitarbeiter eine Ausgangssperre, schrieb «Al Jazeera». Es wurde allen US-Bürgern empfohlen, Schutz zu suchen.
+++ Update folgt +++