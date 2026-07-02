Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL startet am 17. August die neue Staffel von «Die Verräter– Vertraue Niemandem!»

Ex-Schiri Urs Meier kämpft mit Lügen und Wahrheiten um 50'000 Euro

Weitere Teilnehmer: Hardy Krüger jr., Marijke Amado, Cathy Hummels

RTL kehrt mit einer neuen Staffel «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» zurück. Bei der Show, die vom Gesellschaftsspiel «Mafia» inspiriert ist, werden 18 Prominente in einem Schloss untergebracht und müssen herausfinden, wer von ihnen ein Verräter und wer ein Loyaler ist. Den Siegern winkt ein Gewinn von 50'000 Euro.

Das Geld – oder zumindest ein Teil davon – könnte dieses Jahr theoretisch in die Schweiz gelangen, da mit dem einstigen Schiri Urs Meier (67) auch ein Landsmann mit dabei ist. Während das Erkennen einer Schwalbe auf dem Fussballplatz für Meier «ein Kinderspiel» ist, tat er sich im Schloss deutlich schwerer damit, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. «Wow, wow, wow, das war tatsächlich unglaublich schwierig», so Meier gegenüber Blick.

In der Regel scheidet jede Nacht ein Loyaler aus, den die Verräter ausgewählt haben. Nur die Verräter kennen die Rollen aller Prominenten und wissen somit auch, wer die Show verlassen muss. «Am Frühstückstisch war das ja immer so die Überraschung, wer da überhaupt reinkommt. Und da hast du so gesagt: ‹Wow, toll, dass du wieder dabei bist.› Und eigentlich hast du ja gehofft, dass die Person nicht mehr dabei ist», so Meier lachend. So viel «gute Miene zum bösen Spiel» wie am Frühstückstisch habe er in seinem Leben noch nie erlebt. «Also das war wirklich einmalig.»

Lügen bis sich die Balken biegen

Während die Verräter in der Nacht über das Aus eines Prominenten entscheiden, diskutiert die gesamte Truppe tagsüber, wer anhand seines Verhaltens und seiner Aussagen ein Verräter sein könnte. Die Person mit den meisten Voten muss das Spiel dann verlassen und erklärt erst nach dem Aus, ob sie wirklich ein Verräter oder doch ein Loyaler war. Da niemand vor dem grossen Final gehen will, wird gelogen, bis sich die Balken biegen.

In einer solchen Situation wäre es für die Teilnehmenden doch an sich ganz praktisch, eine Art Videoschiedsrichter wie im Fussball zu haben. «Den Video-Assistenten habe ich mir auf dem Fussballplatz nicht gewünscht und den habe ich mir auch während der Dreharbeiten nie gewünscht. Nein, den brauchte ich tatsächlich nicht», stellt Meier klar. «Ich habe mir immer erhofft, dass ich selber die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich da selber auf dem richtigen Weg bin».

Auch sie sind mit dabei

Obwohl das Spiel «Verräter – Vertraue Niemandem!» heisst, konnte Meier in seiner Zeit mit den 17 anderen Prominenten im Schloss eine Freundschaft schliessen. «Ich habe mit vielen gute Gespräche gehabt, aber mit Marijke würde ich sagen, ist eine Freundschaft entstanden und auch mit dem Hardy habe ich es gut gehabt. Und auch mit dem Ralph war ich sehr eng», so der 67-Jährige.

Nebst Meier, dem eben erwähnten Schauspieler Hardy Krüger jr. (58), der Moderatorin Marijke Amado (72) und Moderator Ralph Morgenstern (69), sind unter anderem auch Moderatorin Cathy Hummels (38), «Einsatz in vier Wänden»-Star Tine Wittler (53) oder Ex-«GNTM»-Juror Peyman Amin (55) Teil der Show. Moderiert wird die Sendung von Sonja Zietlow (58). Ab dem 17. August zeigt sich dann, wer auf sein Bauchgefühl vertrauen kann und wer ein absoluter Meister im Lügen ist.