RTL strukturiert um: «Punkt» und Co. werden durch ein neues Format ersetzt. Während das Team bleibt, werden die Moderatoren Angela Finger-Erben und Simon Beeck aussortiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL entlässt Moderatoren Finger-Erben und Beeck nach Programmumstellung ab 4. Mai

Fans drohen mit Senderwechsel, kritisieren Entscheidung und vermissen gewohnte Teams

Neues Format «Deutschland am Morgen» ersetzt Programme, mit sechs neuen Moderatoren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

«Warum funktionierende Gesichter austauschen?» – diese Frage stellen sich gerade viele Fans in den sozialen Medien, nachdem eine Sendersprecherin bestätigt hat, dass RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (46) und ihr Kollege Simon Beeck (46) von RTL wegrationalisiert werden. Der Grund: Ab 4. Mai werden «Punkt 6», «Punkt 7» und «Punkt 8» eingestellt – und die beiden langjährigen Moderatoren nicht ins Nachfolgeformat übernommen.

Erst Anfang Jahr hatte RTL verkündet, rund 600 Stellen im Unternehmen abzubauen – und nun trifft es auch die zwei beliebten Moderatoren – sowohl Finger-Erben, die seit mehr als 15 Jahren bei RTL tätig ist, als auch Beeck, der seit über zehn Jahren als Moderator für den Sender arbeitet. Die beiden gelten als echte Publikumslieblinge – und das spiegelt sich deutlich in den Reaktionen der Fans unter dem Verkündungs-Instagram-Post von RTL wider.

Fans drohen mit Senderwechsel

«Angela war die beste Moderatorin für die Sendung, so eine lustige Leichtigkeit bringt sonst niemand rüber», schreibt ein User. Auch andere Stimmen fallen eindeutig aus: «Die bisherigen Teams haben perfekt zusammengepasst. Mit der Umstellung hat sich RTL keinen Gefallen getan. Ich werde ab 4. Mai auf jeden Fall mit einem anderen Sender in den Tag starten.»

Und tatsächlich drohen einige Zuschauer bereits mit dem Senderwechsel: «Wird bestimmt total öde, dann wechsle ich zu Sat1.» Wieder andere zweifeln grundsätzlich an der Entscheidung: «Das hätte man auch mit den bestehenden Teams machen können.»

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Neue Gesichter

Das neue Morgenprogramm «Deutschland am Morgen» entsteht in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender ntv und läuft künftig montags bis freitags von sechs bis neun Uhr. Statt Beeck und Finger-Erben ins neue Format zu übernehmen, setzt RTL auf neue Gesichter: Moderiert wird «Deutschland am Morgen» von Sabrina Ilski (37) und Jörg Boecker (55) sowie Sibylle Scharr (46) und Jan Malte Andresen (53). Ergänzt wird das Ensemble durch Sarah Oswald (40) und Daniel Fischer (49).

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Ganz vom Bildschirm verschwinden die beiden jedoch nicht: Angela Finger-Erben moderiert gemeinsam mit Olivia Jones das RTL-Format «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach». Und Beeck bleibt dem Sender ebenfalls erhalten – als Sprecherstimme in Reality-Formaten wie «Love Island» und Dschungelcamp.