Das neue Morgenprogramm «Deutschland am Morgen» von RTL ist heute Montag gestartet – und es hagelt Kritik. Zuschauer bemängeln vor allem die sterile Atmosphäre, fehlendem Esprit und zahlreichen Wiederholungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft RTL startet am 4. Mai 2026 «Deutschland am Morgen», Kritik folgt sofort

Zuschauer bemängeln fehlende Lockerheit, Atmosphäre und monotone Themenwiederholungen

Ein Nutzer schaltete nach 1,5 Stunden um, andere boykottieren RTL

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das neue Morgenprogramm von RTL, «Deutschland am Morgen», scheint nicht jedermanns Sache zu sein. Die Sendung, moderiert von Sabrina Ilski und Jörg Boecker (55), ersetzt die bisherigen Formate wie «Punkt 6» und kombiniert Inhalte von RTL und ntv. Ziel ist es, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Mischung aus Information und Unterhaltung in den Tag zu schicken. Doch das Konzept scheint (noch) nicht aufzugehen.

Die Userinnen und User auf dem offiziellen Instagram-Profil von RTL bemängeln vor allem, dass es der Sendung an Leichtigkeit und Esprit. Ein Nutzer kritisiert: «Deutschland am Morgen fühlt sich an wie ein Fiebertraum. Sterile Nachrichten, kein Esprit, kein Spass, keine Lockerheit – das ist schwer anzuschauen. Ich brauche Atmosphäre: ein Sofa, Farben, Lachen. Stattdessen wirkt alles steif und leblos.» Andere Kommentare sprechen von «zu steif», «sehr steril» und «ziemlich langweilig». Auch die Wiederholung der Themen stösst auf Missfallen. «Gefühlt alle 15 Minuten das gleiche Thema», heisst es in einem weiteren Beitrag. Ein User straft «Deutschland am Morgen» sogar mit «so ein Schwachsinn» ab.

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Susanne Althoff, stellvertretende Chefredakteurin von ntv, verteidigt das neue Format. Sie erklärte, dass «Deutschland am Morgen» die Zuschauerinnen und Zuschauer genau dort abholen wolle, wo ihr Tag beginne – mit relevanten Themen, klarer Einordnung und einer Ansprache, die nah an ihrer Lebensrealität sei. Doch die Resonanz zeigt, dass das neue Konzept offenbar noch nicht den gewünschten Anklang findet.

«Warum funktionierende Gesichter austauschen?»

Besonders auffällig ist das Fehlen von Angela Finger-Erben (46), die viele Zuschauer mit dem früheren RTL-Morgenprogramm in Verbindung bringen. «Warum funktionierende Gesichter austauschen?» – fragten sich viele Fans in den sozialen Medien, nachdem eine Sendersprecherin Mitte April bestätigt hatte, dass die beliebte Moderatorin und ihr Kollege Simon Beeck (46) von RTL wegrationalisiert werden.

Erst Anfang Jahr hatte RTL verkündet, rund 600 Stellen im Unternehmen abzubauen. Sowohl Finger-Erben, die mehr als 15 Jahren bei RTL tätig war, als auch Beeck, der über zehn Jahren als Moderator für den Sender arbeitete, mussten gehen.