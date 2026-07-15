Schweizer soll das deutsche ESC-Dilemma retten

Die Deutschen kassierten in den letzten Jahren eine Klatsche nach der anderen beim Eurovision Song Contest. Jetzt kommt ein Schweizer Komponist zur Hilfe. Ob das für eine Top-Platzierung reicht?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Pele Loriano hilft Deutschland beim ESC 2027-Vorentscheid

Loriano gewann 2024 und 2025 mit Nemo und JJ den ESC

Bewerbungen für Deutschlands ESC-Finale bis 21. September 2026 offen

Fynn Müller People-Redaktor

Deutschland und der ESC? In den letzten Jahren nicht gerade eine Liebesbeziehung. Seit 2018 hat es kein deutscher Act mehr in die Top 10 des grossen Eurovision-Song-Contest-Finale geschafft. Für unser Nachbarland nicht tragbar. Deswegen wird jetzt reagiert.

Und der Retter in Not kommt ausgerechnet aus der Schweiz! Der Südwestrundfunk (SWR) hat bekanntgegeben, dass der renommierte Schweizer Musikexperte Pele Loriano (57) das deutsche Auswahlverfahren begleiten wird. Der Songschreiber und Produzent gilt als Erfolgsgarant in der ESC-Welt, nachdem er 2024 und 2025 gleich zweimal bei den ESC-Siegen involviert war.

Er führte Nemo zum Sieg

Er führte die Schweiz mit Nemo (26, Song «The Code») und Österreich mit JJ (25, Song «Wasted Love») zur ESC-Krone. Beide Künstler überzeugten nicht nur stimmlich, sondern auch mit ihrer aussergewöhnlichen Bühnenpräsenz. «Am wichtigsten ist, dass Song und Künstler gemeinsam ein Match sind, dass es also authentisch ist. Das Publikum würde spüren, wenn etwas aufgedrückt wird», sagte Loriano gegenüber SRF über seine Erfolgsstrategie.

Zwei Siege in Folge seien für ihn ein Meilenstein: «Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet. Dass es zweimal hintereinander geklappt hat, macht mich sprachlos. Das hat noch nie jemand geschafft.» Nun soll Loriano mit seiner Expertise Deutschlands ESC-Glück wenden.

Die Suche nach einem vielversprechenden Act hat bereits begonnen: Laut SWR werden hochtalentierte Newcomer aus ungewöhnlichen musikalischen Nischen gesucht, die mit Individualität und Mut auf der internationalen Bühne überzeugen können. Bewerbungen für das deutsche ESC-Finale 2027, das Anfang des Jahres im Ersten übertragen wird, sind noch bis zum 21. September 2026 möglich.