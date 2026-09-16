Christian Rach kehrt als Restauranttester zurück

Nach fast zehn Jahren Pause kehrt Christian Rach ab Frühjahr 2027 als «Der Restauranttester» zu RTL zurück. Der Gastro-Profi will Wirtinnen und Wirten in der Krise helfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Rach kehrt 2027 als «Der Restauranttester» zu RTL zurück

Dreharbeiten starten September 2026, Fokus auf Restaurants in Not

Format gewann Preise wie Goldene Kamera und Deutscher Fernsehpreis

Fynn Müller People-Redaktor

Mega-Comeback bei RTL: Wie der Kölner Sender verkündet, wird Christian Rach (69) bald wieder als Restauranttester im TV zu sehen sein. Zuletzt lief das Format 2017. Ab Frühjahr 2027 ist der 69-Jährige bei RTL wieder als «Der Restauranttester» im Einsatz. Gedreht wird laut Sender bereits ab September.

Wer jetzt an eine reine Nostalgie-Tour denkt, liegt falsch. Rach will dort anpacken, wo Restaurants ums Überleben kämpfen. Der Gastronomie-Experte beschreibt die Lage so: «Ich sehe jeden Tag, wie sehr die Gastronomie unter Druck steht.»

Für Rach steckt hinter jedem Lokal mehr als nur ein Ort zum Essen. Er erklärt: «Wenn sie verschwinden, verlieren wir mehr als einen Ort zum Essen. Genau da will ich ansetzen: zuhören, ehrlich analysieren und gemeinsam eine Perspektive entwickeln.»

Wie viele Folgen geplant sind und welche Betriebe Rach besucht, verrät der Sender noch nicht.

Fernsehgeschichte mit Kelle und Klartext

Mit «Rach, der Restauranttester» schrieb der Koch schon ab Mitte der 2000er-Jahre TV-Geschichte. Millionen schalteten ein, wenn er angeschlagenen Restaurants half, mit scharfem Blick und noch schärferer Zunge. Das Format räumte mehrfach ab: goldene Kamera, Deutscher Fernsehpreis, bayerischer Fernsehpreis.

Auch bei RTL freut man sich riesig über die Rückkehr. Inhalte-Chefin Inga Leschek bringt es auf den Punkt: «Es gibt viele Restauranttester – aber nur einen Christian Rach. Er hat das Genre geprägt wie kein Zweiter und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt zurück. Denn wenn es irgendwo katastrophal läuft, schaut Christian nicht weg: Er hört zu, packt an und sagt auch mal Dinge, die niemand hören will. Genau dafür lieben wir ihn. Lieber Christian, grossartig, dass du wieder am Start bist!»