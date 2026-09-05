Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Jasmin Tawil (44) sorgt mit wirren Instagram-Videos aus Kroatien für Aufsehen. Sie bittet um Spenden, da sie nur acht Euro und keine Unterkunft mehr hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jasmin Tawil bittet aus Kroatien um Geld, hat nur acht Euro.

Nach gescheiterter Hilfe klagt sie Follower an, zeigt abrasierten Kopf.

Ex-GZSZ-Star stürzte nach 2014 ab, 2019 Mutter eines Sohnes geworden

Saskia Schär Redaktorin People

Die gefallene Schauspielerin Jasmin Tawil (44) meldet sich mit besorgniserregenden Videos aus Kroatien. Seit über einer Woche postet sie teils sehr wirre Stories und Beiträge, in denen sie um finanzielle Hilfe bittet, da sie nur noch 8 Euro auf dem Konto und keine Unterkunft habe.

Ihre Aufrufe haben aber offenbar nicht das erwünschte Resultat geliefert, weshalb sie sich gar bei ihren Followern für die fehlenden Spenden – oder «Investitionen», wie sie es auch nennt – beklagt. «Erst mal habe ich die halbe Nacht gar nicht geschlafen. Und ihr habt mich auf der Strasse gelassen. Vielen Dank auch an meine wie viel, 35'000 Leute, die mir folgen. Ich hätte vergewaltigt werden können erneut oder überfallen. Danke fürs In-die-Gefahr-Bringen», meint sie in einem der zahlreichen Videos.

«Ich habe euch lediglich gebeten um 1 bis 5 Euro. Habt ihr nicht auf die Reihe bekommen. Und hiermit würde ich euch gerne noch mal anbieten, damit ich mir ein Busticket hier kaufen kann, damit ich jetzt hier mal wegkomme», so Tawil weiter. Sie habe die Schnauze voll und wolle weg, doch auch die deutsche Botschaft habe ihr nicht geholfen. Allen ihren Videos hat sie ihre Kontonummer beigefügt. Im neusten zeigt sie sich plötzlich mit abrasierten Haaren.

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Tiefer Fall nach GZSZ-Erfolg

Jasmin Tawil feierte von 2005 bis 2008 als Franzi bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» Erfolge. Nach der schmerzhaften Trennung von Musiker Adel Tawil (48) im Jahr 2014 geriet ihr Leben jedoch aus den Fugen: Es folgten Jahre der Isolation, abenteuerliche Auswanderungsversuche nach Hawaii und Costa Rica sowie die Festnahme und Einweisung in eine psychiatrische Klinik im Jahr 2023 in Südamerika.

Anschliessend holte ihr Vater sie und ihren 2019 geborenen Sohn Ocean zurück nach Deutschland und wollte das Sorgerecht für den Buben übernehmen. Trotz Therapie beruhigte sich Tawils Lage nie nachhaltig. Wo sich ihr Sohn derzeit aufhält, ist unklar – in ihren Videos deutete sie jedoch an, dass das Kind ihr erneut behördlich entzogen wurde.