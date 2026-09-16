Schauspieler Heinz Hoenig (74) wurde am Sonntag mit Herzproblemen ins Spital geflogen. Nach intensiven Untersuchungen gibt es vorsichtige Entwarnung: Sein Zustand hat sich stabilisiert, er durfte die Intensivstation verlassen.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Neue Sorge um Schauspieler Heinz Hoenig (74): Der beliebte Filmstar musste am vergangenen Sonntag wegen Herzproblemen per Rettungshelikopter in die Uniklinik Magdeburg geflogen werden. Glücklicherweise konnten die Ärzte nach intensiven Untersuchungen Entwarnung geben. Seine Ehefrau Annika Hoenig (41) hat jetzt mit der «Bild» über die letzten Stunden gesprochen.

«Es gab den Anfangsverdacht, dass es bei Heinzi Probleme mit seinem Stent gibt und dieser undicht ist, wodurch es zu Blutungen am Herzen kommen kann. Deswegen wurde Heinzi sofort mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg geflogen», erklärt Annika Kaersten-Hoenig. Doch nach weiteren Tests die erleichternde Nachricht: Der Stent ist in Ordnung, Heinz Hoenigs Zustand hat sich verbessert. Am Montag durfte er die Intensivstation bereits wieder verlassen.

«Habe nie aufgehört, zu kämpfen»

Seine Ehefrau, die als ausgebildete Krankenschwester auch zu Hause für die Pflege ihres Mannes verantwortlich ist, fügt hinzu: «Die Ärzte im Klinikum Halberstadt haben vorbildlich reagiert.»

Die Situation weckte jedoch dunkle Erinnerungen an das Jahr 2024, das die Familie Hoenig schwer erschütterte. Damals lag Heinz Hoenig 143 Tage auf der Intensivstation, schwebte zwischen Leben und Tod. Seine Frau erinnert sich: «Es war ein Schock für mich, als es Heinz am Sonntag so schlecht ging. Da kommt alles wieder hoch aus der schlimmsten Zeit. Aber ich versuche immer, positiv und zuversichtlich zu bleiben.»

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Dass die Familie diesen schweren Schicksalsschlag damals gemeinsam überstand, ist nicht zuletzt Kaersten-Hoenigs unermüdlichem Einsatz zu verdanken. Trotz der Pflege ihres Mannes und der Sorge um ihn hielt sie den Alltag für ihre beiden kleinen Söhne Juliano (5) und Jianni (3) aufrecht. «Ich habe nie aufgehört zu kämpfen», erzählt sie.

Noch im Mai dieses Jahres hatte es gute Nachrichten gegeben: Eine geplante zweite Herz-OP für Heinz wurde von den Ärzten abgesagt, da Hoenigs Blutwerte stabil waren.

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«Es wird schon wieder!»

Ob die Familie Hoenig den 75. Geburtstag des Filmstars am 24. September in ihrem Zuhause in Blankenburg (Harz) feiern kann, ist noch ungewiss. Seine Frau bleibt hoffnungsvoll: «Ich hoffe, dass er in den nächsten Tagen nach Hause darf. Heinzi sagt, ihr sollt euch keine Sorgen um ihn machen, er wird schon wieder!»