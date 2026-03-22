Fahri Yardim zeigt sich erschüttert über die Vorwürfe gegen seinen Freund Christian Ulmen. Er lobt den Mut von Collien Fernandes, die ihren Ex-Mann wegen «virtueller Vergewaltigung» angezeigt hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fahri Yardim bricht das Schweigen zu Collien Fernandes' Vorwürfen gegen Christian Ulmen

Yardim zeigt sich geschockt über die «Abgründe im engen Freundeskreis»

Ulmen bestreitet Vorwürfe und plant rechtliche Schritte gegen den «Spiegel» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Im Skandal um die schweren Vorwürfe von Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) meldet sich erstmals Fahri Yardim (45) zu Wort. Yardim spielte in der Comedyserie «Jerks» mit Ulmen und die beiden wurden am Set gute Freunde.

«Ich bin genauso geschockt wie viele andere», schrieb Yardim nun in einem langen Instagram-Post. «Ich bewundere Colliens Mut. Ich bin dankbar für den zuspruch, den sie erhält.»

«Abgründe im engen Freundeskreis»

Der Schauspieler entschuldigt sich indirekt für sein langes Schweigen. Zögern in solchen Konstellationen habe oft dazu geführt, dass Betroffenen nicht geglaubt oder ihnen nicht ausreichend Schutz gewährt wurde.

Doch er habe Zeit gebraucht, sagt Yardim. «Vielleicht gibt es eine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn sich solche Abgründe im engen Freundeskreis auftun.

Ulmen geht gegen «Spiegel» vor

Laut Fernandes soll sich Ulmen über Jahre hinweg im Internet als sie ausgegeben und zahlreichen Männern vermeintliche Bilder und Videos von ihr mit erotischen Inhalten geschickt haben. Die Fernsehmoderatorin hat ihren Ex-Mann angezeigt.

Ulmen bestreitet die Vorwürfe über seinen Anwalt und will rechtlich gegen den «Spiegel» vorgehen, der zuerst über den Fall berichtete.