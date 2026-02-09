DE
«Tief besorgt»
Jetzt sprechen William und Kate über Epstein

Prinz William und Prinzessin Kate zeigen sich «tief besorgt» über die neue Enthüllungen zu Jeffrey Epstein. Sie konzentrieren sich auf die Opfer, so ein Sprecher des Kensington-Palastes heute.
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sind «tief besorgt» über neue Enthüllungen zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019). Gegenüber der BBC äusserte sich ein Sprecher des Kensington Palastes erstmals öffentlich zu diesem Thema. Er erklärte: «Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin tief besorgt über die anhaltenden Enthüllungen sind. Ihre Gedanken bleiben bei den Opfern.»

Prinz Williams Onkel, Andrew Mountbatten-Windsor (65), hatte engen Kontakt mit Epstein. In der vergangenen Woche verliess er sein Anwesen in Windsor früher als geplant. Auslöser waren neue Erkenntnisse in der Causa Epstein.

Der Buckingham-Palast hatte ursprünglich erklärt, Mountbatten-Windsor werde Royal Lodge Anfang 2026 verlassen. Nun deutet laut BBC jedoch vieles darauf hin, dass der Auszug vorgezogen wurde. Der frühere Prinz lebt inzwischen auf dem privat geführten Sandringham Estate von König Charles.

Enge Freundschaft

Mountbatten-Windsor pflegte über Jahre hinweg eine enge Freundschaft mit dem US-Finanzier Jeffrey Epstein und blieb auch nach dessen Verurteilung wegen eines Sexualdelikts an einem Minderjährigen im Jahr 2008 mit ihm in Kontakt.

Er hatte sich in der Vergangenheit für diese Verbindungen entschuldigt, weist jedoch jegliches Fehlverhalten entschieden zurück.

Neue Veröffentlichungen in den USA erhöhen den Druck auf Mountbatten-Windsor weiter. Mehrfach wurde er aufgefordert, vor einer amerikanischen Untersuchungskommission auszusagen.

Teil eines umfangreichen Dokumentenkonvoluts, das kürzlich in den USA veröffentlicht wurde, sind zudem Bilder, die Mountbatten-Windsor zeigen sollen, wie er auf allen Vieren über einer Frau kniet.

