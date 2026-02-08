DE
Ex-Minister Mandelson mehrfach in Dokumenten
Stabschef von Briten-Premier Starmer tritt nach Epstein-Skandal zurück

In der Affäre um die Epstein-Kontakte eines früheren britischen Ministers hat Morgan McSweeney, der Stabschef von Premierminister Keir Starmer, übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Rücktritt erklärt.
Darum gehts

  • Ex-Minister Peter Mandelson wegen Epstein-Skandal in Grossbritannien unter Druck
  • Ermittlungen gegen Mandelson wegen Kontakten zu Epstein und Geheimnisweitergabe
  • 2025 als Botschafter entlassen, trat aus Labour-Partei und Oberhaus zurück
In einem Statement von Morgan McSweeney, das die BBC veröffentlichte, heisst es, er habe dem Premierminister zur Ernennung von Ex-Minister Peter Mandelson als Botschafter in den USA geraten und «übernehme die volle Verantwortung dafür». Weiter schreibt der Starmer-Vertraute: «Die Entscheidung, Peter Mandelson zu ernennen, war falsch.» Mandelson habe der Labour-Partei, dem Land und dem Vertrauen in die Politik geschadet.

Der frühere britische Wirtschaftsminister Mandelson soll engen Kontakt zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gehabt und unter anderem während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an den US-Geschäftsmann weitergegeben haben.

Ermittlungen gegen Ex-Minister

Die britische Polizei ermittelt gegen Mandelson, der erst vor rund einem Jahr zum Botschafter in den USA ernannt worden war. Deshalb steht auch Premierminister Keir Starmer in der Sache unter Druck. In den vergangenen Tagen waren Rufe nach dem Rücktritt Starmers laut geworden.

Den Botschafter-Posten verlor Mandelson wegen des Epstein-Skandals bereits im vergangenen Jahr, zuletzt trat er auch aus der Regierungspartei Labour aus und gab seinen Sitz im Oberhaus des Parlamentes ab.

