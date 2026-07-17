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«Hatschi!» Petra Lämmchen hat mit ihrer Pollenallergie zu kämpfen. «Komm, wir gehen rein», sagt ihre Zwillingsschwester Tabea Lämmchen, nachdem Petra ein zweites Mal geniest hat. Entschlossen und diskussionslos schnappt sich Tabea die beiden Rucksäcke und sucht im Inneren des Restaurants nach einem Tisch.

Die Pollenallergie gehört zu den wenigen Unterschieden zwischen den blonden Zwillingen, die seit 2020 gemeinsam unter dem Namen Twinfinity Musik veröffentlichen. Äusserlich ist hingegen wenig auszumachen. «Wir haben sogar die gleiche Kleidergrösse», sagt Tabea.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

An diesem sommerlichen Tag stossen die beiden Sängerinnen in einem Restaurant direkt neben dem Bärenpark Bern miteinander an. Petra geniesst ein kühles Bier und Tabea ein Glas Weisswein. Der Anlass? Im Juni erschien ihre erste Mundart-Single «Kämpferinnen». «Wir wollen authentischer auftreten, und das geht am besten in der Muttersprache», begründen die beiden den Wechsel von Hoch-auf Schweizerdeutsch. Fortan wollen sie heikle Themen ansprechen und über das echte Leben singen. «Wir haben alle Ecken und Kanten, das Leben besteht nicht immer nur aus Sonnenschein», sagt Tabea, die jeweils auch die Texte der Lieder schreibt.

Ganzes Album in Arbeit

Komponiert haben die beiden das Lied «Kämpferinnen» gemeinsam mit ihrer Freundin und musikalischen Wegbegleiterin Carola Houston. Kennengelernt hat Petra Lämmchen die Künstlerin zufällig bei der Arbeit. Schnell entstand eine enge Freundschaft. Houston, die viele Jahre in Spanien lebte und dort eine Kunstschule führte, wurde zur wichtigen kreativen Partnerin des Duos. «Wir sprechen über das Leben, über Sorgen, Hoffnungen und Erlebnisse. Daraus wird Musik», so Petra Lämmchen.

Die Single «Kämpferinnen» bleibt nicht ihr einziges Werk dieses Jahr – ein ganzes Album ist in Arbeit. Veröffentlicht werden die Lieder, die alle auf Mundart sind, voraussichtlich im September. Vom grossen Geld im Musikgeschäft träumen die Zwillingsschwestern nicht. Viel wichtiger seien Begegnungen mit dem Publikum. «Wenn jemand unsere Texte hört und sich darin wiederfindet, haben wir unser Ziel erreicht», sagt Tabea Lämmchen.

Viel Freiraum

Auch wenn sich die beiden dieselbe Kleidergrösse und die Leidenschaft für Musik teilen: Ganz Hand in Hand gehen sie doch nicht durchs Leben: «Wir geben einander genug Freiraum», meint Petra Lämmchen. Während sie gerne joggen gehe oder auf dem Spinningvelo trainiere, gehe Tabea lieber eine ordentliche Runde schwimmen. «Wir sind zwar Zwillinge, aber auch individuelle Persönlichkeiten.»