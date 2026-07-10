Ab sofort steht Locarno wieder im Zeichen der Musik. In der Nacht auf Sonntag steht aber die Schweizer Nationalmannschaft am Moon+Stars im Zentrum. Beim Public Viewing gehört der Screen den Fussballern, angefeuert werden sie unter anderem von Baschi.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz spielt um 3 Uhr morgens gegen Argentinien bei WM

Baschi gibt Spontankonzert um 2 Uhr, heizt Fans vor Spiel ein

Moon&Stars zeigt Spiel auf riesigem LED-Bildschirm

Barbara Lanz Ressortleiterin People / Gesellschaft

In der Nacht auf Sonntag dürfte in der Schweiz so mancher kein Auge zutun. Wenn die Schweiz um 3 Uhr morgens an der Fussball-Weltmeisterschaft gegen Argentinien antritt, träumen wir vom Einzug in den Halbfinal. Und wie ginge das besser als mit anderen Fans zusammen an einem Public Viewing? Das sieht man auch im Tessin so. Am Moon+Stars in Locarno geben sich seit diesem Wochenende die Superstars der Musikszene die Klinke in die Hand. Und wenn am Samstag die Auftritte von Roxette und Kim Wilde vorbei sind, verwandelt sich die Bühne auf der Piazza Grande in einen riesigen TV-Bildschirm. Fans, die dort vor der LED-Wand mitfiebern, dürfen sich schon vor dem Anpfiff auf Emotionen freuen.

Neben Valentino Vivace (30) reist auch der Mann nach Locarno, der sich dank seines Hits «Bring en hei» seit Jahrzehnten den König der Fussballhymnen in der Schweiz nennen darf. Baschi (39) läuft auf zum Spontankonzert um 2 Uhr morgens und heizt den Fans bis zum Spielbeginn der Schweizer Nati ein. Zudem dürften Vivace und Baschi gleich die Gelegenheit nutzen, ihren gemeinsamen Hit «Vino Rosso» zu präsentieren.

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Wer dieses Wochenende nicht im Tessin verbringt, aber trotzdem ein Public Viewing besuchen möchte, findet bei Blick eine Liste. Ob bei der Riesenfete in der Winti-Arena oder in der lauschigen Gartenbeiz in Allschwil BL, die Schweiz fiebert und hofft gemeinsam. Selbst das Open Air Frauenfeld gibt dann ein paar Screens für den Fussball frei.