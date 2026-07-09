Schlagersängerin Linda Fäh jodelt zum ersten Mal im Song «Heimat im Härz». Unterstützung kommt von Jodel-Profi Bernhard Betschart vom Männerchor Heimweh.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Linda Fäh (38) jodelt erstmals im Lied «Heimat im Härz» ab 17. Juli

Unterstützt wurde sie von Jodel-Profi Bernhard Betschart (49) im Studio

Premiere des Duetts am 23. Juli 2026 bei «Donnschtig-Jass» auf SRF 1

Michel Imhof Teamlead People

Ungewohntes Terrain für Linda Fäh (38)! Die Schlagersängerin machte im März die musikalische Rückkehr zu ihren Wurzeln im Blick publik und setzt seither auf Mundartmusik. In ihrem am 17. Juli erscheinenden Lied «Heimat im Härz» probiert sie etwas für sie Brandneues aus. Sie jodelt! Und hat dafür mit Heimweh-Star Bernhard Betschart (49) einen prominenten Lehrer und Duettpartner zur Seite geholt.

«Ich jodle zum ersten Mal! Das war für mich eine grosse Herausforderung», sagt Fäh im Gespräch mit Blick. «Und eigentlich war das gar nicht geplant. Eigentlich sollte nur Bernhard auf dem Track jodeln. Doch im Studio entschieden er, mein Produzent Patric Scott und ich, dass wir am Ende noch ein Jodel-Duett hinlegen.» Fäh habe zwar schon zuvor mit dem Jodeln geliebäugelt, «aber ich wollte die Situation im Studio abwarten. Ob ich mich wohlfühle und ob auch Bernhard findet, dass ich das gut mache.»

Gemeinsam auf der Blick-Kreuzfahrt

Bernhard Betschart und Linda Fäh kennen sich seit der Blick-Kreuzfahrt «Stars auf See» im Jahr 2019. Sie führte als «Gute-Laune-Kapitänin» eine Woche lang durchs Programm, er war mit dem Männerchor «Heimweh» an Bord. «Schweizer Musik ist bodenständig, hat aber auch recht ‹Pfupf›. Linda hat beides», sagt der international gefragte Naturjuuzer über die Miss Schweiz von 2009.

Betschart gibt im In- und Ausland Workshops, um anderen Menschen das Jodeln beizubringen. So auch Linda Fäh. «Linda hat sich prima geschlagen als Jodel-Schülerin, da sie generell sehr offen für Neues ist», so Betschart. «Ihr Talent hat sie bei weitem nicht ausgeschöpft, da ihr Fokus ganz klar beim Singen ihrer Lieder liegt.» Als Sängerin habe sie aber einen entscheidenden Vorteil beim Jodeln. «Sie hört und lernt die Melodie sehr schnell. Als Jodel-Anfängerin braucht es immer Zeit, eine Melodie authentisch zu jodeln. Das braucht wiederum Übung», so Betschart.

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Fähs Vater war schon im Jodelverein

Ganz unbekannt ist das Terrain für Linda Fäh nicht. Ihr Vater war früher Teil des lokalen Jodelvereins in ihrem Heimatdorf Benken SG. «Ich fand Jodeln schon immer wunderschön und berührend. Es war seit Jahren auf meiner Wunschliste, einmal selbst zu jodeln», sagt sie.

Am 23. Juli 2026 werden Fäh und Betschart den gemeinsamen Titel im «Donnschtig-Jass» (SRF 1, 20.05 Uhr) erstmals live vorstellen. Im Januar erscheint dann Fähs Album «Heimat im Härz». Ob man sie darauf mit weiteren Jodlern hört, behält sie für sich. Nur so viel: «Ich kann mir durchaus vorstellen, vermehrt auf Titeln zu jodeln. Aber erst besuche ich noch einen richtigen Kurs bei Bernhard!»