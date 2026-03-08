Am Internationalen Frauentag feiern Schweizer Promi-Frauen sich und ihre Geschlechtsgenossinnen. Christa Rigozzi, Alexandra Maurer und Zoe Pastelle setzen auf Social Media Statements für Vielfalt, Selbstbestimmung und Empowerment.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 8. März feiern Schweizer Promi-Frauen den Internationalen Frauentag

Christa Rigozzi und andere Prominente teilen persönliche Botschaften auf Instagram

Ex-Bachelorette Ariel (22) filmt Männer beim Blumenkauf am Bahnhof Basel War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Am heutigen 8. März finden in der Schweiz nicht nur die nationalen Abstimmungen statt, es ist auch Internationaler Frauentag. Diesen nehmen die Schweizer Promi-Damen zum Anlass, sich und ihre Geschlechtsgenossinnen einmal selbst zu feiern.

Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi (42) tat dies bereits am Samstag, indem sie sich mit ihren beiden Zwillingsmädchen Alissia und Zoe (9) einen Besuch beim Coiffeur mit anschliessendem Essen gönnte. Entsprechende Bilder von ihrem Mädels-Ausflug postete sie in ihren Instagram-Storys.

Moderatorin Patricia Boser (58) tut es ihr gleich und teilt gleich mehrere Bildercollagen, die sie gemeinsam mit anderen Frauen zeigen. Darauf zu sehen sind unter anderem Fabienne Louves (39) oder Linda Fäh (38).

So unterschiedlich die Frauen, so divers ihre Botschaften

Society-Lady Irina Beller verknüpft ihren Weltfrauentag-Post mit einer Botschaft. Eine gleichberechtigte Beziehung klingt für sie in der Theorie zwar gut, doch in der Praxis sehe es ganz anders aus. «Denn wenn eine Frau den Eindruck erweckt, sie könne alles, wird sie bald auch für alles zuständig sein». Sie möge Männer, «die grosszügig und stark sind; sie lindern unsere Probleme, schenken uns Juwelen und bezahlen unsere Rechnungen – soooo ist die Welt für mich in Ordnung!».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Moderatorin Alexandra Maurer (43) feiert auf Instagram die Vielseitigkeit der Frau, zeigt sich als Mama beim Tanzen in der Küche mit ihrem Töchterchen, als Arbeitstätige bei der Moderation eines Events, als starke Frau im Gym oder auf dem Wakebord und als Energiebündel hinter dem DJ-Pult.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schauspielerin, Influencerin und Model Zoe Pastelle (26) postet ein Schwarzweiss-Foto von sich und ihrem kleinen Sohn, versieht das Bild mit folgenden Worten: «Es ging nie darum, zu beweisen, dass wir alles können. Wahre Selbstbestimmung ist die Freiheit, das Leben zu wählen, das sich für uns richtig anfühlt, auch wenn es anders aussieht als das, was die Welt erwartet. Einen schönen Internationalen Frauentag!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«So muss das sein!»

Die neue Bachelorette Ariel (22) freut sich derweil über leere Verkaufsregale im Blumenladen am Bahnhof Basel und filmt eine ganze Schlange von hauptsächlich Männern, die sich noch ein Sträusschen sichern wollen. «So muss das sein!», meint die Ex-Dschungelcamperin dazu.