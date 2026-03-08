Darum gehts
- Am 8. März feiern Schweizer Promi-Frauen den Internationalen Frauentag
- Christa Rigozzi und andere Prominente teilen persönliche Botschaften auf Instagram
- Ex-Bachelorette Ariel (22) filmt Männer beim Blumenkauf am Bahnhof Basel
Am heutigen 8. März finden in der Schweiz nicht nur die nationalen Abstimmungen statt, es ist auch Internationaler Frauentag. Diesen nehmen die Schweizer Promi-Damen zum Anlass, sich und ihre Geschlechtsgenossinnen einmal selbst zu feiern.
Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi (42) tat dies bereits am Samstag, indem sie sich mit ihren beiden Zwillingsmädchen Alissia und Zoe (9) einen Besuch beim Coiffeur mit anschliessendem Essen gönnte. Entsprechende Bilder von ihrem Mädels-Ausflug postete sie in ihren Instagram-Storys.
Moderatorin Patricia Boser (58) tut es ihr gleich und teilt gleich mehrere Bildercollagen, die sie gemeinsam mit anderen Frauen zeigen. Darauf zu sehen sind unter anderem Fabienne Louves (39) oder Linda Fäh (38).
So unterschiedlich die Frauen, so divers ihre Botschaften
Society-Lady Irina Beller verknüpft ihren Weltfrauentag-Post mit einer Botschaft. Eine gleichberechtigte Beziehung klingt für sie in der Theorie zwar gut, doch in der Praxis sehe es ganz anders aus. «Denn wenn eine Frau den Eindruck erweckt, sie könne alles, wird sie bald auch für alles zuständig sein». Sie möge Männer, «die grosszügig und stark sind; sie lindern unsere Probleme, schenken uns Juwelen und bezahlen unsere Rechnungen – soooo ist die Welt für mich in Ordnung!».
Moderatorin Alexandra Maurer (43) feiert auf Instagram die Vielseitigkeit der Frau, zeigt sich als Mama beim Tanzen in der Küche mit ihrem Töchterchen, als Arbeitstätige bei der Moderation eines Events, als starke Frau im Gym oder auf dem Wakebord und als Energiebündel hinter dem DJ-Pult.
Schauspielerin, Influencerin und Model Zoe Pastelle (26) postet ein Schwarzweiss-Foto von sich und ihrem kleinen Sohn, versieht das Bild mit folgenden Worten: «Es ging nie darum, zu beweisen, dass wir alles können. Wahre Selbstbestimmung ist die Freiheit, das Leben zu wählen, das sich für uns richtig anfühlt, auch wenn es anders aussieht als das, was die Welt erwartet. Einen schönen Internationalen Frauentag!»
«So muss das sein!»
Die neue Bachelorette Ariel (22) freut sich derweil über leere Verkaufsregale im Blumenladen am Bahnhof Basel und filmt eine ganze Schlange von hauptsächlich Männern, die sich noch ein Sträusschen sichern wollen. «So muss das sein!», meint die Ex-Dschungelcamperin dazu.