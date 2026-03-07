Linda Fäh kehrt zurück zu ihren Wurzeln: In Benken SG dreht die Ex-Miss-Schweiz das Video zu ihrer ersten Mundart-Single «I mim chline Dorf», die am 1. Mai erscheint.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Linda Fäh veröffentlicht am 1. Mai 2026 Mundart-Single «I mim chline Dorf»

Videodreh in Benken SG mit Nachbarn und historischem Traktor

Linda Fäh (37) kommt nach Hause. Mit einer musikalischen Rückkehr zu ihren Wurzeln. Zu dem Klang, der schon durch ihre Kindheit wehte. Dank ihres Vaters, der leidenschaftlich gern Volksmusik machte. Er füllte die heimelige Stube mit heimatlichen Klängen.

«Endlich kann ich die Katze aus dem Sack lassen: Ein Jahr lang habe ich an meinen Mundartliedern geschrieben und das neue Styling mitentworfen. Mein musikalisches Heimkommen macht mich unendlich glücklich, und ich kann es kaum erwarten, wie meine Fans reagieren.»

Jetzt ist Zeit für Swissness

Die Miss Schweiz von 2009 blickt auf eine erfolgreiche 15-jährige Schlagerkarriere zurück. Mit vier Studioalben, TV-Shows und Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie tourte 2019 mit Schlagerstar Florian Silbereisen (44), stand mit Pop-Grössen wie Anastacia (57) und Maite Kelly (46) auf der Bühne.

Linda Fähs hat bisher Hochdeutsch gesungen. «Jetzt ist Zeit für Mundart. Zeit für Swissness und Zeit für Benken.» Der Gemeinde mit rund 3100 Einwohnern im Kanton St. Gallen, in der Fäh aufgewachsen ist, widmet sie nun ihre erste Single «I mim chline Dorf», die am 1. Mai erscheint. Ein Tag vor dem Prix Walo, an dem sie in der Kategorie Schlager für einen Award nominiert ist.

«Mein neues Video drehe ich auch in Benken, die Gemeindepräsidentin hat mir das Okay für den Dreh gegeben. Der Bauer stellt mir seinen historischen Traktor zur Verfügung, ich singe vor einem Heuballen, Nachbarn und Weggefährten von früher sind auch dabei. Ich freue mich mega», so die Schlagersängerin, die ihrem Genre treu bleibt.

Leide Momente, Tränen und Träume

Das «Heicho» sei für sie eine Liebeserklärung an Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Zusammenhalt. Werte, die ihr in die Wiege gelegt wurden, die sie lebt und über die sie singen möchte. Ihre neuen Songs erzählen vom Aufwachsen auf dem Land, von Familie, Muttersein, leisen Momenten, Tränen und Träumen.

Verändert wird sich Linda Fäh auch optisch präsentieren. Dafür hat sie mit dem Schweizer Label Birds of Love ihre musikalische Garderobe neu designt. Gestickte Edelweissblüten zieren ein Jeansgilet. Die Ärmel sind aus Schweizer Spitze gefertigt. Auch ihr Statement-Ohrring mit den langen Federn wandert erst einmal in die Schmuckschatulle.

Linda Fähs Mundartsongs seien kein kalkulierter Trend, sondern ein Bekenntnis. Zur Sprache. Zur Heimat. Zu sich selbst. Vielleicht ist das ihr grösster Schritt überhaupt: nicht höher, nicht lauter – sondern näher. «‹I mim chline Dorf› ist mehr als eine Single. Es ist ein Heimkommen. Ein Innehalten.» Linda Fäh fühlt sich angekommen. In ihrer Musik und bei sich.