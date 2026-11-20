Für den Berner Zibelemärit fertigt Hansueli Jampen mit seiner Familie jährlich Hunderte Zwiebelzöpfe. Beim Besuch in Müntschemier BE erzählt er von royalen Bestellungen, Zwiebeln als Liebesgaben und von Tränen bei der Arbeit.

Darum gehts Familie Jampen fertigt 1500 Zwiebelzöpfe aus eigenen Zwiebeln für den Zibelemärit und Bestellungen

Hansueli Jampen lernte das Zopfflechten von seinen Grosseltern und gibt es an die fünfte Generation weiter

Für den Fürstenhof in Liechtenstein band Jampen einst einen 3,5 Meter langen Zopf mithilfe eines Gabelstaplers

Sylvie Kempa

Einmal kam am Zibelemärit ein Mann an Hansueli Jampens Stand und suchte sich einen kleinen Zwiebelzopf aus. Er schwärme für eine Frau und wolle sie damit überraschen, erzählte der Kunde. Vielleicht bekomme er dann ein Müntschi. Jampen schmunzelt noch heute darüber. «Eine halbe Stunde später stand der Mann wieder vor mir. Dieses Mal wollte er einen zwei Meter langen Zopf. Seine Ange­betete fand offenbar, dass er für einen Kuss schon etwas mehr bieten müsse.» Obs geklappt hat, weiss Jampen nicht. An der Qualität seiner Zöpfe dürfte es kaum gelegen haben. Der pensionierte Postautochauffeur gehört zu den ­wenigen, die das «Trütschle», das alte Handwerk des Zwiebelzopfflechtens, noch beherrschen. Gelernt hat er es von ­seinen Grosseltern. Nun gibt der 71-Jährige das Wissen an die fünfte Gene­ration weiter.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Mehr

Direkt nach der Schule kommt ­Enkelin Luana, 12, vorbei, um mitzu­helfen. In der Garage von Jampens ­Elternhof hat sie sich mit ihrer Mutter Nicole, 43, einen Tisch eingerichtet. Nun binden beide aus Strohrosen und Statizen kleine Bouquets als Zierde für die Zöpfe. Das Trütschle beherrscht Luana noch nicht. «Ich habs ausprobiert, aber nach kurzer Zeit tat mir die Hand weh.»

Was so einfach aussieht, braucht viel Übung. Beim Trütschle bindet man die Zwiebeln mit einem Nylonfaden in ­kreisenden Bewegungen um Stroh- oder Schilfstängel. Wer kräftige Hände hat wie Hansueli Jampen, ist klar im Vorteil, denn nichts darf verrutschen. Um keine Zeit zu verlieren, hält er beim Festzurren einer Zwiebel schon nach der nächsten passenden Knolle Ausschau. «Das ist wie Puzzeln. Man braucht ein gutes Auge dafür.»

1500 Zöpfe fertigt Familie Jampen ­jedes Jahr aus eigenen Zwiebeln. «Und jede nehmen wir fünfmal in die Hand», rechnet Jampen vor. «Auf dem Feld, beim Sortieren, beim Putzen, beim Trütschle und schliesslich an unserem Stand auf dem Waisenhausplatz.» Zwischen der Ernte im Juli und dem vierten Montag im November, an dem traditionell der Zibelemärit stattfindet, herrscht in der kleinen Garage Hochbetrieb. Als Hansueli noch Postauto fuhr, begann er oft morgens um fünf den Dienst und machte nach dem Feierabend mit Trütschle weiter. Heute hat er mehr Zeit, an manchen Tagen ist er dennoch von 7 bis 20 Uhr dran. Sein Stundenlohn? Ein paar Franken, schätzt er. Seine Frau ­Brigitta, 69, die sich um die Administration kümmert, gibt ihm recht. Allein ihr Ressort, das Putzen der Zwiebeln, nimmt über Wochen mehrere Stunden am Tag in Anspruch. «Aber es geht ja nicht ums Geld, sondern um die Freude an der Tradition.»

Das Ehepaar kennt sich seit der Kindheit, als Brigitta auf dem Hof helfen kam. Heute gehört der Markt für sie zu den schönsten Familienereignissen des Jahres. Ihr Sohn Michel, 45, zöpfelt mit, wenn er Zeit hat. Die Schwiegertochter kümmert sich um die Webseite, die 16-jährigen Enkel Fabio und Leandro sind beim Aufbau dabei. «Sogar die Berufsschulfreunde unseres Sohnes ­packen immer noch jedes Jahr mit an.»

Woher der Zibelemärit stammt, weiss niemand so genau. Historiker gehen ­davon aus, dass er Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Martinimesse hervorging. Hansueli Jampen wuchs mit einer anderen Geschichte auf: «Man erzählte mir, dass die Freiburger den Bernern beim Altstadtbrand 1405 zu Hilfe eilten. Als Dank durften sie ihre Zwiebeln in Bern verkaufen.» Die Abende, an denen seine Eltern und Grosseltern bis weit nach dem Ein­dunkeln noch Zwiebeln einbanden, ­ge­hören zu seinen schönsten Kindheitserinnerungen. «Sich mit dieser Arbeit auf den Winter vorzubereiten, ver­mittelt Geborgenheit.»

Auch an den Moment, als ihm der erste verkaufswürdige Zopf gelang, erinnert er sich genau. Er war damals gleich alt wie Luana heute und brauchte eine Stunde für das gute Stück. «Mittlerweile sind es keine fünf Minuten pro Zopf.» Seine Hände sind schwielig und grau von der stundenlangen Arbeit. Sie mit Handschuhen zu schützen, kommt nicht infrage. «Ich brauche das Fingerspitzengefühl.» Nur wenn er den noch grünen Zwiebeln den Lauch abschneidet, schützt er sich mit einer Taucherbrille. «Sonst sehe ich vor lauter Tränen nichts.»

Nicht alle seine Kunstwerke sind für den Zibelemärit gedacht. Hansueli Jampen verschickt seine Zöpfe auch auf Bestellung. Ein Auftrag blieb ihm besonders im Gedächtnis: Der Fürstenhof von Liechtenstein gab einen be­sonders langen Zopf in Auftrag. Drei­einhalb Meter sollte er messen. «Ich musste ihn mit einem Gabelstapler aufhängen, um ihn überhaupt binden zu können», erzählt Jampen. Mehr Mühe als sonst habe er sich aber nicht gegeben. Er bindet jeden Zopf so, dass er auch bei Hofe bestehen könnte.

Die «Schweizer Illustrierte» hat eine neue Podcast-Folge – hier reinhören!