Elf Kinder und grosse Träume

«Achtung, das Baby ist los!» Der Ruf geht durch die Stube. Auf dem Sofa hat sich der neun Monate alte Nik auf den Weg gemacht, und bevor er am Rand ankommt, sind schon mehrere Geschwister auf den Beinen. Jemand lacht, jemand eilt hinterher. Für einen Moment dreht sich alles um den kleinen Ausreisser.

Bei Familie Jurt in Sarnen ist immer etwas in Bewegung. Am langen Esstisch stehen hölzerne Bänke. Beim Frühstück werden Wünsche quer durch den Raum gerufen: Bitte ein Ei, ein Stück Brot, ein Minipic. Zehn Kinder sind an diesem Tag zu Hause. Der älteste Sohn Christian, 26, ist im Militär. Die beiden Jüngsten sind noch Babys, die Älteren längst auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Barbara Jurt, 53, sitzt mittendrin. Sie ist Sportlehrerin am Gymnasium, ihr Partner Jürg, 62, Dozent an der Hochschule Luzern.

Elf Kinder – das klingt nach einem Ausnahmezustand. Für die Patchworkfamilie ist es der ganz normale Alltag. «Wenn nur zwei oder drei von uns zu Hause sind, ist es richtig ruhig. Fast schon einsam!», erzählen die Geschwister. Untereinander haben sie ein sehr inniges Verhältnis. Allein ist hier selten jemand. Wer spielen will, findet jemanden. Wer Rat braucht, kann zu einem älteren Bruder oder einer älteren Schwester gehen. Und wer sich über etwas ärgert, hat gleich mehrere Menschen, bei denen er sich beschweren kann und die verschiedene Lösungen anbieten.

Dass elf Geschwister nicht automatisch elf gleiche Leben führen, zeigt sich schnell. Tom, 11, spielt Fussball. Giulietta, 15, macht eine Lehre und tanzt Hip-Hop. Marlena, 23, studiert Jura. Christian hält sich mit Fitness in Form. Und dann sind da Anna, 24, sowie die Zwillinge Florina und Katharina, 20. Sie haben sich dem Modernen Fünfkampf verschrieben – und gehören zu den erfolgreichsten Schweizerinnen dieser Sportart. Marisa, 13, und Ueli, 15, eifern ihren grossen Geschwistern nach. Und dann sind noch die zwei Kleinen, Aaron macht seine ersten Gehversuche auf dem Laufrad, und Nik ist noch am Krabbeln.

Barbara, die Familienmanagerin

Barbara hat sich immer eine grosse Familie gewünscht. «Zeit mit ihnen ist Zeit für mich. Ich habe sie so gerne um mich herum.» Dann werden ihre Augen feucht. «Manchmal vergesse ich im Trubel, was für ein Glück ich habe. Elf Kinder habe ich zur Welt gebracht, und alle elf sind gesund, schlau und ambitioniert!» Wie sie das alles unter einen Hut kriegt? Da sind sich die elf Geschwister einig: «Es gibt sicher nicht so viele starke Menschen wie unsere Mama. Nicht jeder könnte das alles ­managen, von jedem den Plan wissen!» Und Anna fügt hinzu: «Für Geschwister ist das sicher cooler als für ein Elternteil. Also ich könnte es nicht!»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Schwierig wird es, wenn die Familie ein Restaurant besuchen will. «Mit 13 Personen müssen wir fast eins buchen! Dann suchen wir halt andere Lösungen. Feiern Waldweihnachten oder machen ein Kuchen-Festival, wo jeder etwas mitbringt, statt ins Café zu gehen», erzählen die Geschwister. Und beim täglichen Kontakt? «Puh, das ist harte Arbeit! Wenn wir mit allen schreiben wollen würden, würde das einen halben Tag gehen! Und: Wenn ich mit vier meiner Geschwister Kaffee trinken gehe, hab ich noch nicht mal die Hälfte von ihnen gesehen», erzählt Marlena lachend.

Dafür gibt es bei jedem Problem jemanden, der helfen kann. «Marlena ist angehende Anwältin. Ueli möchte Polizist werden. Giulietta lernt in ihrer Lehre als Fachfrau Betreuung Gebärdensprache. Und Christian hat uns allen in Chemie geholfen, weil er das in seinem Pharmazie-Studium an der ETH studiert hat. Dass wir alle Chemie bestanden haben, ist sein Verdienst! Wir inspirieren einander und lernen so viel voneinander.»

«Unser Grosi war sehr besonders für uns»

Beim Spitzensport ist Anna das ­Zugpferd. Bereits als kleines Mädchen wusste sie: Eines Tages möchte ich an den Olympischen Spielen teil­nehmen. Und das aus einem ganz besonderen Grund. Sie war zehn Jahre alt, als sie 2014 mit ihrer Grossmutter die Olympischen Winterspiele in Sotschi im Fernsehen schaute. ­Dominique ­Gisin gewann die Abfahrt und rief ­danach ihre eigene Gross­mutter an – ein ikonischer Schweizer Sportmoment. Vor dem Fernseher weinte Grossmutter Jurt, weil es sie so berührte.

Und Anna versprach ihrer Grossmutter, dass sie eines Tages selbst an Olym­pischen Spielen teilnehmen und sie anrufen würde. Dann bricht Annas Stimme. «Leider ist unser Grosi letztes Jahr verstorben.» Im selben Moment fangen auch Katharina, Florina und Marlena an zu ­weinen. «Oh Mann, ich hab doch heute extra mein Make-up schön ­gemacht!», ruft Florina. Die ganze ­Familie lacht. «Ja, unser Grosi war sehr besonders für uns. Wir vermissen sie. Und natürlich wollen wir jetzt umso mehr an die Olympischen Spiele», ­ergänzt Anna, die ihr Versprechen 2024 in Paris (Rang 11) bereits eingelöst hat, und lächelt.

Anna und die Zwillingsschwestern Florina und Katharina trainieren und studieren unter der Woche in Bern. Anna wohnt in einer eigenen Wohnung, Florina und Katharina teilen sich eine. Wenn Ueli und Marisa mit ihnen trainieren, können sie bei den Älteren übernachten. Ihr Sport verlangt viel: Schwimmen, Fechten, Hindernisparcours und Laser-Run, eine Kombination aus Laufen und Laserschiessen. Dazu kommen Studium, Regeneration und Wettkämpfe im Ausland. Der Alltag ist durchgetaktet, die Pausen zwischen den Trainings knapp.Auch finanziell ist der Weg anspruchsvoll.

Die drei jungen Frauen werden von der Schweizer Sporthilfe, Sponsoren und insbesondere vom Kanton Obwalden unterstützt. Reich wird man damit nicht. Für jedes Trainingslager und jeden Wettkampf müssen sie rechnen: Was liegt drin? Welche Reise können wir uns leisten, wo müssen wir Abstriche machen? Mit finanzieller Unterstützung und viel Eigenleistung kommen sie gerade so über die Runden. Die sportlichen Erfolge sind sichtbar, die Rechnungen dahinter weniger.

Drei Schwestern, zwei Plätze

2024 wurde Anna Vize-Europameisterin, 2026 gewann sie das Weltcupfinale in Budapest. Florina und Katharina feiern ebenfalls international Erfolge. Die Zwillinge gewannen 2025 gemeinsam EM-Gold in der U-22-Teamstaffel; 2026 holten Anna und Katharina erneut Staffel-Gold an den Europameisterschaften in Istanbul. Florina gewann im selben Jahr die U22-Europameisterschaften.

Nun wartet die nächste Herausforderung. Für die nächsten Olympischen Spiele in Los Angeles werden maximal zwei Schweizerinnen einen Startplatz erhalten. Drei Schwestern, zwei Plätze. Alle verfolgen denselben Traum. «Wir wollen es alle am meisten für uns selber, klar. Es wird auf dem Sportplatz ausgemacht werden», sagt Katharina ehrlich. Die Schwestern sehen es als Privileg, sich gegenseitig herauszu­fordern. «Wenn sich jemand von uns qualifiziert oder zwei, ist es trotzdem schön, weil unsere Familie repräsentiert wird», sagt Florina, «und gleichzeitig ist ja dann trotzdem ein Teil von mir dort.» Denn wenn einer loszieht, sind die anderen nie besonders weit weg.