Lange vor dem «Quiet Luxury Trend» und dem Verzicht auf Logos positioniert sich Label 17 als Marke, die ohne grosse Signatur oder laute Auftritte bestehen kann.

Valeska Jansen

Zwischen Marrakesch und Zürich entstehen Stücke, die über Material, Gewicht und Haptik wirken. Ihre Geschichte beginnt mit einem Bild der Skyline von Marrakesch, entdeckt in einem Swiss-Bordmagazin. Atlasgebirge, Palmen, eine spontane Entscheidung zu reisen. Vor Ort ist es das Handwerk, das Cristina McDaniel (50) nicht mehr loslässt: handgeflochtenes Leder, Lammfell, Techniken, die Zeit und Erfahrung verlangen und eine Selbstverständlichkeit, die sich nicht inszeniert. «Diese Materialien haben mich schon als Kind fasziniert, hier habe ich sie neu verstanden.

Branding nicht notwendig

Zurück in der Schweiz folgen erste Entwürfe: reduzierte Taschen ohne sichtbares Branding. Und doch ziehen sie Blicke auf sich – vielleicht gerade deshalb. Gemeinsam mit ihrem Partner David Pfrommer (51) formt McDaniel daraus eine Marke, die zurückhaltend bleibt, gleichzeitig aber präsent ist. Heute verbindet Label 17 mehrere Welten: Das Leder wird in der Schweiz ausgewählt, in Marokko von Frauen mit eigener Flechttradition verarbeitet und mit italienischen Komponenten sowie einem Finish in der Schweiz vollendet.

Lammfell aus Graubünden

Parallel wächst eine Lammfelllinie mit Fellen aus der Toskana, verarbeitet von einem Kürschner in Basel und einer Sattlerei im Bündnerland. Reversible Shopper und Jacken lassen sich je nach Stimmung wenden – Fell nach aussen für maximalen Wintercomfort, glattes Leder nach aussen für grafische Klarheit. «Es war uns wichtig, als Schweizer Label auch tatsächlich hier zu produzieren», sagt McDaniel. Ergänzt wird das Sortiment durch kleinere Lederwaren und Leder-Kleidung in Auftragsfertigung: Röcke, Hosen und Jacken aus Nappa oder Suede werden auf Bestellung gefertigt. Die Kundschaft wählt Material, Farbe und kleine Anpassungen an der bestehenden Passform.

Von Marrakesch bis ins Zürcher Seefeld

Geführt wird Label 17 aus dem eigenen Geschäft im Zürcher Seefeld, doch eigentlich ist es ein Netzwerk zwischen Marrakesch, der Toskana und der Schweiz – eine Marke, die sich weniger über ihren Namen definiert als über das, was sie hinterlässt. «Am Ende geht es nicht um Trends, sondern um Stücke, die man immer wieder tragen will.»