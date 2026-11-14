Erstaunliche Einsicht: Helen Mirren entwickelt ihre Filmrollen über das Schuhwerk der Protagonistinnen. So auch für den Film, in dem sie die Krimiautorin Patricia Highsmith spielt, die lange im Tessin wohnte und arbeitete.

Darum gehts Helen Mirren spielt in «Ein Talent fürs Morden» Patricia Highsmith, die lange im Tessin lebte

Mirren erarbeitet Rollen über Stimme, Gang und Haltung, besonders über das Schuhwerk der Figur

Die 81-Jährige blickt auf über 60 Jahre Karriere und mehr als 140 Auszeichnungen insgesamt zurück

Mariam Schaghaghi

Sie hat die Queen gespielt, Elizabeth die Grosse, Golda Meir – ­Regentinnen, Matriarchinnen, Agentinnen, unzählige gefährliche wie verletzliche Frauen. Und nun, im Film «Ein Talent fürs Morden», die exzentrische Schriftstellerin Patricia High­smith, welche die letzten 15 Jahre vor ihrem Tod im Tessin verbrachte.

Mit 81 Jahren ist Helen Mirren eine Institution, aber keine, vor der man sich «nur» verneigen möchte. Eher eine, mit der man auch gern noch ein Glas trinken würde. In über 60 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera hat sie sich ihren Beinamen «die Königliche» redlich erspielt. Und nicht nur das: Der damalige Prinz Charles und heutige König Grossbritanniens adelte sie 2009 mit dem Titel Dame.

« Wenn alles sitzt, dann muss man loslassen, einfach loslassen Helen Mirren »

Oscar, Golden Globe, Emmy und Tony-Award – über 140 Preise und Trophäen wurden ihr verliehen. «Die sind wunderbar», erklärt Helen Mirren mit lebhaftem Lächeln. «Aber das Schauspiel ist kein Wettrennen. Da geht es nicht ums Gewinnen!» Daher bedeute ihr die neueste Ehrung, der Douglas-Sirk-Ehrenpreis des Filmfests Hamburg, mehr. «Das ist eine Anerkennung für das gesamte Lebenswerk – das ist viel erfüllender!»

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Und wenn es einen Preis für ein Talent ausserhalb der Schauspielerei gäbe, wofür hätte sie ihn verdient? «Dafür, die Katze zu füttern», antwortet sie prompt und lacht dann herzlich. «Ich verwöhne sie, wo und wann ich kann.» Und dann kommt ihr noch mehr in den Sinn: «Vielleicht auch fürs Bettenmachen. Bügeln wäre schön, doch vermutlich würde die Jury Kragen und Ärmel beanstanden. Und Gärtnern, trotz meiner Fehler!» Mirren nimmt ihren Beruf ernst, aber nicht unbedingt sich selbst.

Frauenfiguren, die sie spielt, sagt sie, müssten in einer Geschichte «etwas bewirken. So unverzichtbar sein, dass die Geschichte ohne sie zusammenfällt.» Früher seien Frauen im Kino oft genug nur Beiwerk gewesen. Vielleicht zog es sie deshalb zu historischen Persönlichkeiten. Aber Macht allein interessiere sie nicht: «Die Frauen können auch völlig machtlos sein. Sie müssen nur die Säule der Geschichte sein.»

Die Figur Patricia Highsmith ist so eine – oder gleich ein ganzer Säulengang plus Palazzo. Anders als bei Königin Elizabeth II., deren Stimme und Haltung Millionen vertraut waren, hatte Helen Mirren hier grosse Freiheit. Denn so bekannt Highsmiths Krimis sind, so wenig war es die Person: eine schroffe Aussenseiterin, die sich in einem kasernenartigen Haus in Tegna unweit von Locarno abschottete. Keine Frau, die gefallen wollte, sondern eine, die ihre Launen ungeniert, fast bös­artig auslebte. Die Krimiautorin starb 1995 und liegt auf dem Friedhof in Tegna. Eine schlichte Granitplatte ziert ihr Grab.

Was man nicht für möglich hält: Trotz ihrer Erfahrung hatte Mirren vor der Rolle als Patricia Highsmith Respekt. «Eigentlich machen mir alle Rollen Angst», gesteht die Meister­mimin. «Doch genau dann sollte man eine Figur spielen. Denn so wird sie zu einer echten Herausforderung.» Jedes Mal erarbeite sie sich «ihre Stimme, ihren Gang, ihre Haltung». Besonders Schuhe verrieten viel über einen Charakter, «von ihnen geht alles aus!» Wenn alles sitzt, «dann muss man loslassen, einfach loslassen».

Wütend über die Welt

Ihre Karriere begann mit 19 Jahren an der Royal Shakespeare Company. Noch unter ihrem russischen Namen Ilyena Lydia Mironova wurde sie 1945 in London geboren und wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Ihr Vater, ein gebildeter russischer Emigrant, fuhr Taxi. «Finanziell waren wir nicht privilegiert, intellektuell dagegen sehr», erzählt Mirren. «Für meine Eltern war wichtig, dass ihre Töchter wirtschaftlich unabhängig sind.» Als Jugendliche erkannte sie dann, wie sehr die Gesellschaft Frauen benachteiligte. «Damals konntest du Ehefrau werden. Oder Sekretärin. Aber das wars dann schon fast. Ich war so wütend!», erinnert sie sich. «So wütend darüber, wie die Welt für Frauen eingerichtet war.»

Die gläserne Decke habe für sie in ihren Berufsjahren unzählige Risse bekommen, sagt sie. «Heute sieht eine 14-Jährige im Fernsehen Frauen als Weltexpertin in Meeresbiologie, als Regierungschefin in Neuseeland oder als Besitzerin eines Tech-Konzerns.» Als Freigeist habe sie sich als junge Frau in der Theaterszene auch des­wegen so wohlgefühlt, weil man sich dort «immerhin auf Augenhöhe begegnete, wenn auch die Männer die besseren Rollen hatten».

Privat ist sie seit über 40 Jahren mit dem Regisseur Taylor Hackford glücklich, 1997 gab sich das Paar das Jawort. Mit ihm pendelt der Megastar zwischen den USA, dem Vereinigten Königreich und dem Örtchen Tiggiano in Apulien, wo sie eine alte Masseria bewohnt, ein traditionelles Landhaus. Ihr Mann hat zwei Söhne in die Ehe gebracht: Alexander, 47, ist Musikmanager bei Sony, sein Bruder Rio starb 2022 mit nur 51 Jahren an einer sehr seltenen Form von Augenkrebs. Der Schicksalsschlag hat die Familie, die von Anfang an eine sehr innige Beziehung hatte, noch enger zusammengeschweisst.

«Jung sterben oder alt werden»

Und das Alter? Statt einer aufmunternden Botschaft über späte Schönheit und neue Freiheit hält es die 81-Jährige nüchterner. «Mit dem Alter muss man eben umgehen, man kann ihm nicht ausweichen», konstatiert sie trocken. «Entweder man stirbt jung oder man wird alt. Dazwischen gibt es nichts.»

Fakt ist: Während andere ab einem bestimmten Alter eher in den Hintergrund verschwinden, wird Mirren immer sichtbarer, ob auf der Kinoleinwand oder dem Fashion-Runway. Sie wird als Stilikone gefeiert, ihre Outfits schmücken jeden roten Teppich, ohne ihn in ein Zirkuszelt zu verwandeln. Vielleicht ist das ein weiteres Talent, für das sie einen Preis verdient: das Leben nicht weichzuzeichnen, ihr Gesicht nicht faltenfrei zu halten, ihre Person nicht makellos.

Wer zufällig in Apulien weilt, sollte genau hinschauen, wenn er an Weihnachten eine Frau im roten Kostüm auf einem Motorrad sieht, die Geschenke für Kinder in Krankenhäusern verteilt – die Charity-Aktion einer Bikergruppe. «Ja, das habe ich wirklich schon zweimal gemacht», gesteht Helen Mirren schmunzelnd. «Es ist ein Riesenspass!» Auf diese Rolle wäre selbst Hollywood kaum gekommen.