Deutsches Magazin verbreitet irre Gerüchte um Beatrice Egli

Ein Artikel eines deutschen Magazin behauptet, zwischen Schlagerstar Beatrice Egli und Moderator Stefan Büsser würde sich etwas anbahnen. Bei Blick erzählt Büsser, was er davon hält.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gerüchte um Beatrice Egli und Stefan Büsser nach TV-Auftritt beim «Donnschtig-Jass»

Büsser dementiert Beziehung und kritisiert Fokus auf Männer statt Eglis Talent

Egli, 38, und Büsser, 41, sorgten durch Tanzvideo für Spekulationen

Sophie Ofer Redaktorin People

Beatrice Egli (38) dürfte daran gewöhnt sein, in regelmässigen Abständen eine Beziehung mit Florian Silbereisen (45) angedichtet zu bekommen. Zugegebenermassen wirkt es manchmal so, als befeuere sie die Gerüchte gerne selbst, bestätigt hat sie sie allerdings noch nie.

Auch sonst ist die Öffentlichkeit immer sehr daran interessiert, mit welchem Mann – oder mit welcher Frau? – Egli so ihre Zeit verbringt. Diesmal steht der SRF-Moderator Stefan Büsser (41) im Fokus. Eine deutsche Zeitschrift will wissen, dass zwischen den beiden Schweizern etwas läuft.

«Hat schon wieder einen an der Angel»

«Laut der deutschen ‹Presse› habe ich Florian Silbereisen (mal wieder) abgelöst», schreibt Stefan Büsser auf Instagram und postet dazu einen Screenshot von besagtem Artikel in «Woche Heute» – und ein Emoji, das Tränen lacht. Büsser macht deutlich: Das Ganze ist an den Haaren herbeigezogen.

«Sie hat schon wieder einen anderen an der Angel», heisst es im Artikel. Und: «Die Liste der attraktiven Männer, die es Beatrice angetan haben, wird immer länger» – fast so, als sei es eigentlich unerhört, dass Beatrice Egli sich auch mal gut mit einem Mann versteht, ohne dass es dabei in die romantische Richtung geht; und als ob sich Männer gegen ihre «Avancen» kaum wehren könnten.

«Wünschte, man würde sie nicht über einen Mann definieren»

Es war scheinbar der gemeinsame Auftritt beim «Donnschtig-Jass», der die Gerüchte um Eglis und Büssers angebliche Beziehung entfacht hat. Dort soll sich Egli «auffällig vertraut» mit Büsser gezeigt haben. Ein später gepostetes gemeinsames Foto und ein Video, in dem sie «ausgelassen im Regen» tanzten, sollen weitere Indizien sein.

Auf Anfrage von Blick äussert sich Stefan Büsser zu den Behauptungen: «Es gibt Gerüchte, die schmeicheln einem, auch wenn sie nicht stimmen. Ich würde mir für Beatrice allerdings wünschen, dass die Presse sie nicht über einen möglichen Mann an ihrer Seite definiert, sondern über ihr Talent und riesigen Erfolg berichtet.» Eine Anfrage von Blick an Beatrice Egli zu der ganzen Geschichte blieb bisher unbeantwortet.