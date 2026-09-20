Beatrice Egli kämpft im TV mit den Tränen

Beatrice Egli singt in der «Giovanni Zarrella Show» eine Ballade, dann zittert plötzlich ihre Stimme. Die Schlagersängerin erzählt vom Schicksalsschlag in ihrem Umfeld.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli (38) rührt TV-Publikum mit emotionaler Ballade zu Tränen

Song handelt von ihrer Mutter, die nach Unfall wieder laufen lernte

Auch Stars wie Matthias Reim und Alexander Klaws treten auf

Fynn Müller People-Redaktor

Beatrice Egli (38) singt im TV ihre Ballade «Wie stark du bist». Sie ist am Samstagabend zu Gast in der «Giovanni Zarrella Show». Nach ihrem Auftritt atmet die Schwyzerin tief durch. Und muss erst einmal schlucken.

Gastgeber Giovanni Zarrella (48) will von ihr wissen, welche Geschichte hinter dem Song steckt. Egli zögert kurz. Dann sagt sie: «Ja, es ist eigentlich keine schöne Geschichte. Sondern ein Mensch, der mir sehr, sehr, sehr nahe steht und den ich über alles liebe und der mir das Leben geschenkt hat, kam in eine sehr, sehr schwierige Zeit.» Wie «Bild» schreibt, soll ihr Mami Ida Egli-Keller (61) gemeint sein.

Egli ringt mit den Tränen

Im Studio wird es still. Egli erzählt weiter: «Nach einem Unfall hiess es, dass es nicht mehr weitergeht und sie nie wieder laufen können wird wie vorher, nie mehr gehen wird. Das war eine sehr heftige Zeit. Gerade, wenn es Menschen sind, die du so sehr liebst.» Egli wischt sich eine Träne aus dem Gesicht.

Weiter erzählt die Schlagersängerin. «Ich bewundere ihre Stärke. Sie steht wieder. Sie geht wieder auf den Berg.» Dieses Happy End würde den Song für Egli noch wertvoller und besonderer machen. Die Schweizerin will allen Mut machen, die ein ähnliches Schicksal erleben.

Diese Stars waren noch mit dabei

Der Abend bei Giovanni Zarrella steht unter dem Motto «Kleine Stars ganz gross». Schlager-Legende Matthias Reim (68) singt seinen Hit «Verdammt, ich lieb’ dich» mit einem 12-jährigen Nachwuchssänger. Musicalstar Alexander Klaws (39) feiert mit Sohn Lenny (9) gemeinsam TV-Premiere.

Der Graf (56) von Unheilig singt mit einem Kölner Kinderchor. Auch Kult-Moderatorin Marijke Amado (72) und das Duo Fantasy sind dabei.