Beatrice Egli (38) feiert ihr Schauspieldebüt in «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof». Im «Sat.1-Frühstücksfernsehen» spricht sie über die eine Rolle, die sie unbedingt einmal spielen will.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli spielt ab heute Céline Huber in «Die Landarztpraxis»

Ihr Traum bleibt eine Rolle bei «Rosamunde Pilcher»

Egli ist 38 Jahre alt und absolvierte eine Schauspielausbildung

Saskia Schär Redaktorin People

Ab Dienstagabend wird Beatrice Egli (38) zum ersten Mal in ihrer Gastrolle der Céline Huber über die Bildschirme flimmern – in der Sat.1-Serie «Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof». Wenige Stunden vor ihrer Premiere rührt sie im «Sat.1-Frühstücksfernsehen» noch einmal die Werbetrommel und schwärmt von der Schauspielerei, der sie künftig mehr Zeit und Raum einräumen möchte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dabei kommt Egli, die eine abgeschlossene Schauspielausbildung hat, auch auf ihren «absoluten Traum» zu sprechen: eine Rolle im Kitsch-Klassiker «Rosamunde Pilcher». «Ich liebe die Landschaften, ich liebe die Geschichten. Und eigentlich ist es ja Schlager in Film.» Neu ist dieser Wunsch nicht: Bereits 2022 erklärte sie im Blick-Interview, dass sie liebend gerne einmal «als Schauspielerin im Herzkino des ZDF, bei Rosamunde Pilcher» mitwirken würde. Denselben Wunsch äusserte sie auch im vergangenen Jahr. Nun folgte im TV der nächste Aufruf. Ob er nun bei den richtigen Stellen angekommen ist?

Egli ist eine hoffnungslose Romantikerin

Der Aussage des «Sat.1-Frühstücksfernsehen»-Moderators Matthias Killing (46), dass sie eine hoffnungslose Romantikerin sei, kann sie nur zustimmen. «Total. Ich schenke der Romantik immer wieder Raum. Und ich finde es auch total schön, dass es im Fernsehen Dinge gibt, die nicht nur traurig, brutal sind.» Die Welt sei manchmal schon brutal genug, da suche sie sich lieber «schöne Dinge aus, um das Leben etwas bunter, etwas liebevoller zu gestalten».

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos



