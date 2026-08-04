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Beatrice Egli über Liebesgerüchte mit Florian Silbereisen
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«Das wissen nur wir»:Beatrice Egli über Liebesgerüchte mit Florian Silbereisen

Anhaltende Liebesgerüchte
Beatrice Egli teilt inniges Foto mit Florian Silbereisen

Beatrice Egli widmet Florian Silbereisen emotionale Geburtstagsgrüsse. Mit einem gemeinsamen Foto heizt sie die Liebesgerüchte weiter an.
Publiziert: 19:14 Uhr
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Aktualisiert: 19:16 Uhr
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Beatrice Egli und Florian Silbereisen beim «Schlagerbooom Open Air 2026».
Foto: imago/Imagepool

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Beatrice Egli gratuliert Florian Silbereisen emotional zum 45. Geburtstag auf Instagram
  • Foto zeigt sie lachend zusammen, Buchstaben «B» und «F» auf Schuhen
  • Aufnahme entstand 2026 beim «Schlagerbooom Open Air» in Kitzbühel
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Sie kennen sich seit fast 20 Jahren, ihre Verbindung ist bis heute ein Gesprächsthema: Beatrice Egli (38) gratuliert Florian Silbereisen (45) zum Geburtstag. Auf Instagram schreibt die Schwyzerin: «Happy Birthday, mein lieber Florian! Ich wünsche dir von Herzen einen Geburtstag voller Wärme, Freude und kleiner Augenblicke, die lange im Herzen bleiben.»

Für das neue Lebensjahr wünscht sie ihm Gesundheit, Glück und Menschen, die ihn glücklich machen. Weiter heisst es: «Möge jeder neue Tag für dich eine Melodie bereithalten, die dein Herz berührt, und jeder Schritt dich dorthin führen, wo du dich wirklich zu Hause fühlst.» Zum Schluss sendet Egli ihrem langjährigen Wegbegleiter alles Liebe zum Geburtstag.

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Dazu postet sie ein Foto, das die beiden lachend und mit Mikrofon in der Hand auf einer Hollywoodschaukel zeigt, die Köpfe eng beieinander. Ein Detail sticht ins Auge: Auf Eglis Schuhsohlen prangen die Buchstaben «B» und «F». Mutmasslich für Beatrice und Florian.

Entstanden ist die Aufnahme beim «Schlagerbooom Open Air 2026» in Kitzbühel. Dort performten die beiden ihren gemeinsamen Song «Das wissen nur wir». Genau mit diesem Titel untermalt Egli nun auch ihren Geburtstagsgruss.

Was ist dran an den Gerüchten?

Seit 2007 verbindet Egli und Silbereisen eine enge Freundschaft. Damals trat die Schweizerin bei seinem «Herbstfest der Volksmusik» auf. Sechs Jahre später gelang ihr mit dem Sieg bei «Deutschland sucht den Superstar» der grosse Durchbruch. Seither ist sie fester Bestandteil seiner Shows.

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Immer wieder wird gemunkelt, ob zwischen den beiden mehr laufen könnte als Freundschaft. Konkret geäussert hat sich dazu bislang keiner von beiden. Stattdessen griffen sie das Thema 2023 selbst auf: mit ihrem Duett «Das wissen nur wir» – und spielten damit ganz bewusst mit den Spekulationen.

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