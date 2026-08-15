Beatrice Egli äussert sich zu Silbereisen-Liebesgerüchten

Sind Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar? Im «SommerTalk» von TeleZüri bleibt die Sängerin vage – und befeuert die Gerüchte weiter. «Das wissen nur wir», sagt sie schmunzelnd.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beatrice Egli und Florian Silbereisen heizen Liebesgerüchte seit Jahren an

Egli bleibt im «SommerTalk» vage: «Das wissen nur wir»

Silbereisen und Egli: Song «Das wissen nur wir» thematisiert Spekulationen

Saskia Schär Redaktorin People

Seit Jahren halten sich Liebesgerüchte um Beatrice Egli (38) und Florian Silbereisen (45) hartnäckig. Die beiden befeuern die Spekulationen zudem immer wieder mit gemeinsamen, meist sehr innigen Auftritten. Zuletzt war dies beim Schlagerbooom Open Air 2026 der Fall.

Im TeleZüri-«SommerTalk» von Moderatorin Patricia Boser (58) auf die Beziehung zwischen ihr und Silbereisen angesprochen, meint Egli schmunzelnd: «Wir haben eine Leidenschaft, die wir zusammen teilen. Wir haben es wunderschön und alles andere, das wissen nur wir – was wir wunderschön haben und wie es ist.»

So einfach lässt Boser sie nicht vom Haken und fragt, ob das «extreme Kokettieren» schon fast zum Hobby geworden sei. «Es macht einfach Freude mit ihm, das auch auf der Bühne zu teilen», so Egli. Für sie sei es immer wieder erstaunlich, wie bei gemeinsamen Auftritten stets «ein Raunen durch die Leute» gehe. «Es ist schön, wenn ihre Herzen auch klopfen», fügt sie erneut mit diesem schelmischen Lächeln an.

«Mit ihm kann man jegliche Art von Pferd stehlen»

Ob Silbereisen ihrem Beuteschema entsprechen würde? «Das weiss er sehr gut», meint sie lachend. Trotz aller Bemühungen der Moderatorin ist der Sängerin keine konkrete Aussage zu Silbereisen zu entlocken, die eine Liebesbeziehung bestätigen oder dementieren würde. «Bei mir ist schon immer, dass ich meine Privatsphäre sehr schütze, und bei ihm ist es mittlerweile auch so. Und durch das sind wir uns hier ganz schnell einig gewesen, dass es einen Satz zu uns gibt und der heisst: ‹Das wissen nur wir›».

Das Thema Silbereisen lässt Boser aber nicht so schnell fallen und will wissen, wie er denn so ist, woraufhin Egli nur lobende Worte findet. «Er ist als Mensch ein ganz lässiger, cooler. Er ist privat, finde ich, auch noch viel lockerer drauf und mit ihm kann man jegliche Art von Pferd stehlen und viele Partys feiern und das Leben feiern. Und er ist vor allem auch ein guter Gastgeber.»

Bei diesem Thema bricht Beatrice Egli in Tränen aus

Während es im weiteren Verlauf des Gesprächs unter anderem um Eglis Karriere, ihren Stolz, Schweizerin zu sein und um ihre verstorbenen Grosseltern – deretwegen sie gar in Tränen ausbricht – geht, kommt die Sängerin am Schluss doch wieder auf Silbereisen zu sprechen. Dies, als sie angefangene Sätze zu vervollständigen hat. So will Boser wissen: «Mein Herz macht einen Sprung, wenn ...», woraufhin Egli mit einem «wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich den Florian seh und wenn ich das mache, was mich aus meiner Komfortzone bringt» antwortet.

Was die Gerüchte um Silbereisen betrifft, bleibt also alles beim Alten – oder eben beim «Das wissen nur wir». So heisst schliesslich auch ihr gemeinsamer Song, in dem die beiden augenzwinkernd genau jene Liebesgerüchte thematisieren, die sich seit Jahren um sie ranken.