Die Stars geniessen den Sommer der Liebe

Herzklopfen und grosse Gefühle: Der Sommer steht ganz im Zeichen der Liebe! Ob frisch verliebt, seit kurzem verheiratet oder seit vielen Jahren schon ein eingespieltes Team – diese Prominenten zeigen uns, wie schön Verbundenheit sein kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Thomas Gottschalk (76) leidet an Krebs, zieht sich zurück, plant Comeback

Erkrankung: Seltenes epitheloides Angiosarkom, Ehefrau Karina bleibt seine Stütze

2024 will Gottschalk wieder arbeiten, Diagnose Ende 2025 öffentlich gemacht

Remo Bernet, GlücksPost

Thomas (76) und Karina Gottschalk (64)

Es sind schwierige Monate, auf die der einstige «Wetten, dass..?»-Gastgeber zurückblickt. Ende 2025 offenbarte Thomas Gottschalk: «Es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen: Ich habe Krebs.» Der Moderator leidet an einem epitheloiden Angiosarkom, einer seltenen und aggressiven Tumorart. Seither hat er sich zurückgezogen – frühestens im Herbst will er wieder arbeiten. Gottschalks grosse Stütze in dieser schweren Zeit: Ehefrau Karina, der er vor zwei Jahren das Ja-Wort gab. Sie weicht nicht von seiner Seite, leidet mit, als er bei seinen letzten Auftritten sichtlich verwirrt vor der Kamera steht. Karina Gottschalk schildert in einem Interview: «Das war für mich die Hölle.» Das Paar geniesst nun die gemeinsame Zeit in seinem Zuhause in München. Über seine zweite grosse Liebe sagte Gottschalk einst: «Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut. Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar!»

Baschi (39) und Alana Netzer (38)

Gegensätze ziehen sich an! Die Rollen in der Beziehung von Sänger Baschi und Alana Netzer waren lange klar verteilt: Der Mundart-Star sorgt für die Unterhaltung, die Tochter von Fussballlegende Günter Netzer (81) ist der Ruhepol. Doch nun gibt Söhnchen Lennon Ron, der am 16. April auf die Welt kam, den Ton an. Das neue Kapitel besingt der Basler auch in seinen kürzlich veröffentlichten Liedern. «Ich fange dich auf, wenn du nicht mehr magst, trage dich, wenn du nicht mehr kannst», richtet sich Baschi an Alana. Er berichtet davon, nicht der Ehemann aus dem Bilderbuch zu sein: «Ich habe zwei linke Hände, aber dafür ein grosses Herz.» Für die junge Familie ist es der erste Sommer zu dritt. Geprägt ist er von Windelwechseln und Trösten, wie der Musiker schilderte. Aber er und Alana seien ein «super Team».

Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (35)

Eigentlich gehört ihr Herz dem Winter, doch in diesem Jahr schlägt es im Sommer noch ein kleines bisschen schneller: Die Skirennfahrerin Michelle Gisin hat ihrem langjährigen Partner, dem Italiener Luca De Aliprandini, vor kurzem das Ja-Wort gegeben. «Der perfekte Tag», schwärmt das Brautpaar nach der Trauung in Gisins Wahlheimat Riva del Garda (I). Für die zweifache Olympiasiegerin ist das Fest ein riesiger Lichtblick nach einer schwierigen Zeit: Mitte Dezember stürzte sie beim Training in St. Moritz GR schwer und verletzte sich unter anderem an der Halswirbelsäule. «Ich hätte querschnittsgelähmt sein können», erzählt sie später. In den letzten Monaten kämpfte sich Michelle Gisin zurück ins Leben – mit grosser Unterstützung von Luca De Aliprandini. «Was wir in diesem halben Jahr durchmachen mussten, hat unsere Beziehung gestärkt», sagt sie bei «Gredig direkt». Das frischgebackene Ehepaar zeigt: Liebe ist die beste Medizin!

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Michelle Hunziker (49) und Giulio Berruti (41)

Sie will ihr Glück nicht verstecken: Auf Sardinien (I) gehen Michelle Hunziker und Freund Giulio Berruti, ein Arzt, auf Tuchfühlung. Egal, ob beim Schmusen auf den Liegestühlen oder auf Kuschelkurs im Meer – die beiden Turteltauben können die Hände kaum voneinander lassen. Bevor der Rummel um die Hochzeit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti losgeht, geniesst Hunziker noch die Zeit mit ihrem neuen Herzensmenschen. Die Berner Moderatorin lernte den dunkelhaarigen Beau vor einem halben Jahr an einer Veranstaltung in der Schweiz kennen und verschenkte ihr Herz schnell an den Italiener. «Mit ihm kann ich einfach sein. Ich habe alle meine Schutzmauern eingerissen, die ich um mich herum aufgebaut hatte», schwärmte sie kürzlich. Seit dem Ehe-Aus mit Tomaso Trussardi (43) vor vier Jahren hat Michelle Hunziker turbulente Jahre hinter sich, was ihr Liebesleben angeht. Immer wieder wurden Beziehungen öffentlich, gingen aber nach Monaten in die Brüche. Es sind Erfahrungen, die sie geprägt haben. «Ich weiss jetzt, was ich will», sagt sie. Noch viel besser wisse sie aber heute, was sie nicht mehr wolle.

Stefan Mross (50) und Eva Luginger (38)

In einer turbulenten Zeit geben sie einander Halt! Stefan Mross führt nach der überraschenden Absetzung seiner Sendung «Immer wieder sonntags» durch die letzten Folgen dieses Herzensprojekts. Das Aus habe ihm «den Boden unter den Füssen weggezogen». Partnerin Eva Luginger unterstützt ihn, wo auch immer es geht. «Ohne sie würde ich das Aus meiner Sendung nicht verkraften», sagt er offen. Gleichzeitig stand Mross ihr bei, als bei der Musikerin im vergangenen Jahr eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde und sie eine längere Zeit im Spital war. Luginger sagt: «Unsere Liebe wird immer mehr und stärker, muss man wirklich sagen.»

Armon Orlik (31) und Magdalena Erni (23)

Bei ihr wird der Böse ganz zahm: Schwingerkönig Armon Orlik liebt die Grünen-Politikerin Magdalena Erni aus Thun BE. Was die Frau, die sein Herz schneller schlagen lässt, angeht, hält sich der Bündner Kraftbrocken bedeckt. «Wir sind ein Paar. Alles andere bleibt aber privat», erklärte er kürzlich. Bekannt ist: Die beiden unterstützen sich gegenseitig. Während er sie zu Auftritten, wie etwa in der Polit-Sendung «Arena», begleitet, ist die Berner Oberländerin regelmässig an Schwingfesten vor Ort. Ob sie ihn beim Saisonhöhepunkt, dem Kilchberger Schwinget am 5. September, zu Höchstleistungen anspornt?

Thomas Bucheli (65) und Kathrin Grüneis (59)

Das Schweizer TV-Publikum wird ihn vermissen! Ende Sommer steht der Wetterfrosch der Nation nach über 30 Jahren ein letztes Mal auf dem «Meteo»-Dach, danach geht Thomas Bucheli in TV-Rente. Doch ganz mit der Arbeit aufhören will er nicht. «Noch ein wenig beschäftigt zu sein, wird auch mir guttun», meinte er im vergangenen Jahr im GlücksPost-Interview. Künftig will er sich gleich doppelt der Liebe widmen: Bucheli freut sich nicht nur auf mehr Zeit mit seiner Familie, sondern möchte auch in der Partnervermittlung von Ehefrau Kathrin Grüneis mitanpacken. Die beiden sind seit rund neun Jahren verheiratet. «Ich fühle mich sehr, sehr glücklich mit Kathrin.»

Loïc Meillard (29) und Zoé Chastan (33)

Beim Skirennfahrer jagt ein Höhepunkt den nächsten: Gleich mit drei Medaillen reiste Loïc Meillard von den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina (I) zurück. Doch die privaten Glücksmomente überragen 2026 alles andere: Im April heiratete er seine langjährige Partnerin Zoé Chastan. Nur wenige Wochen später wurden sie erstmals Eltern. «Ich freue mich sehr auf diese neue Facette des Lebens», meinte er noch kurz vor der Geburt. Ihr Familienglück geniessen Loïc Meillard und Zoé Chastan im Stillen – sein Privatleben hält der Neuenburger Skistar seit jeher aus der Öffentlichkeit heraus. Der GlücksPost verriet er kurz vor der Geburt lediglich, dass er trotz des Vaterschaftsurlaubs fleissig für die kommende Saison trainiere. Denn: «Der Sommer ist schnell vorbei.»