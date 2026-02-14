Ein Instagram-Video des Senders 3+ zur Kuppelshow sorgt für Spekulationen. Fans in den Kommentaren sind sicher, dass Ariel vom Dschungelcamp die neue Bachelorette ist.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Gestern Freitag veröffentlicht der Schweizer Privatsender 3+ auf Instagram ein mysteriöses Video. Darin läuft eine Frau mit einer Rose durch eine dunkle Bar. Obwohl ihr Gesicht nicht zu sehen ist, lassen Details wie markante Tattoos am Fuss und Handgelenk die Zuschauer spekulieren: Könnte es sich um den Basler Reality-TV-Star Ariel (22) handeln? In der Kommentarspalte ist man sich sicher: «Einfach Ariel, crazy!», heisst es unter anderem.

Eigentlich hatte 3+ vor genau einem Jahr angekündigt, die beliebte Kuppelshow «Die Bachelorette» vorübergehend einzustellen. Pünktlich zum Valentinstag nun aber die Kehrtwende – und dann noch mit einer dicken Überraschung.

Zur Erinnerung: Ariel fiel zuletzt im deutschen «Dschungelcamp» auf. Ihre provokante Art und ihre markanten Sprüche («Peinlichhhhh»), haben ihr sowohl Fans als auch Kritiker eingebracht. Vor allem ihr Privatkrieg mit Sieger Gil Ofarim (43) gab zu reden.

«Das ist 10000 Prozent Ariel!»

Gegenüber Blick haben sich bisher weder die potenzielle Bachelorette Ariel noch der Sender 3+ zu einer Teilnahme geäussert. Ebenso unklar bleibt, wann die neue Staffel ausgestrahlt wird. Für viele Fans ist aber schon jetzt klar, dass die Baslerin die Hauptrolle in der neuen Staffel spielen wird: «Das ist 10000 Prozent Ariel! Man erkennt, dass sie es ist – und auch das Tattoo am Handgelenk mit dem geschwungenen E!». Eine weitere Userin schreibt: «Omg, ich würde das erste Mal Bachelorette in mein Leben gucken, wenn das Ariel ist!»