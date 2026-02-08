Noch ist Lilly Becker die amtierende Dschungelkönigin, doch das ändert sich heute Abend: Im grossen Finale wird entschieden, welcher Kandidat oder welche Kandidatin sich den Titel holt – und die Siegesprämie von 100'000 Euro. Blick tickert die Veranstaltung live.

2026 hat RTL wieder einmal eine brisante Mischung aus Reality-Stars, Skandal-Promis und (ehemaligen) Showbiz-Grössen ins Dschungel-Rennen geschickt: Das Camp im australischen Murwillumbah hat den Kandidaten und Kandidatinnen einiges abverlangt. Neue Freundschaften – und Feindschaften – wurden geschlossen, persönliche Grenzen wurden überwunden, und grosse Gefühlsausbrüche vor laufender Kamera haben für Aufsehen gesorgt.

Heute Abend, 20.15 Uhr, geht die Show nun in die letzte Runde. Ins Finale geschaffte haben es die Reality-Stars Samira Yavuz (31) und Hubert Fella (57), sowie Musiker Gil Ofarim (43). Wer kann das Publikum von sich überzeugen – und sich die Siegprämie von 100'000 Euro sichern?