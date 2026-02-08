2026 hat RTL wieder einmal eine brisante Mischung aus Reality-Stars, Skandal-Promis und (ehemaligen) Showbiz-Grössen ins Dschungel-Rennen geschickt: Das Camp im australischen Murwillumbah hat den Kandidaten und Kandidatinnen einiges abverlangt. Neue Freundschaften – und Feindschaften – wurden geschlossen, persönliche Grenzen wurden überwunden, und grosse Gefühlsausbrüche vor laufender Kamera haben für Aufsehen gesorgt.
Heute Abend, 20.15 Uhr, geht die Show nun in die letzte Runde. Ins Finale geschaffte haben es die Reality-Stars Samira Yavuz (31) und Hubert Fella (57), sowie Musiker Gil Ofarim (43). Wer kann das Publikum von sich überzeugen – und sich die Siegprämie von 100'000 Euro sichern?
Bald gehts los ...
Freunde des Unterhaltungsfernsehens (*räusper* Trash-TVs), willkommen im Live-Ticker zum Finale des RTL-Dschungelcamps! Die Stars haben sich im australischen Dschungel tapfer geschlagen, neun von ihnen mussten das Camp bereits verlassen. Jetzt heisst es ein letztes Mal: Augen zu und durch. Samira Yavuz (31), Hubert Fella (58) und Gil Ofarim (43) haben heute Abend die Chance, sich die Dschungelkrone zu krallen – und sich die Siegprämie zu sichern, ganz nebenbei bemerkt. Dafür müssen sie allerdings alle eine letzte Ekelprüfung überstehen. Wer holt sich den Titel? Wir bleiben gespannt …
Willkommen im Dschungel!
Die einen freuen sich auf den grossen Showdown, die anderen einfach darauf, dass das Dschungelcamp heute zu Ende geht. So oder so: Sophie Ofer und Barbara Lanz freuen sich darauf, die nächsten Stunden mit euch zu verbringen.