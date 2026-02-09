Guten Morgen aus Australien!
Es ist Tag 1 nach Gil Ofarims rauschendem Sieg beim diesjährigen Dschungelcamp – und RTL lädt bereits am frühen Montagmorgen zur Finalisten-PK. Auch Blick durfte Fragen einreichen. Wir wollten beispielsweise wissen, ob der Musiker weiss, was ihn jetzt ausserhalb Australiens erwartet – und ob er wieder Musik machen möchte.
Das sagt Ofarim zur Schweizerin Ariel
Will der Sänger gegen Ariel rechtlich vorgehen, die ihn öffentlich beleidgt hat? «Es ist eine Fernsehshow, Leute». Heisst: Er denke momentan nicht daran.
Das macht Ofarim mit dem Preisgeld
Jetzt spricht der Sieger erstmals über seine Prämie. Was genau er damit mache, sei Privatsache. Grosses Aber: «Es gibt eine Person, der noch etwas zusteht.»
Krasse Gewichtsabnahme
Seit des ersten Drehs habe Ofarim über zehn Kilo abgenommen.
«Habe gelernt mit Stress umzugehen»
Die acht Monate, die er in einer Klinik verbracht habe, hätten Ofarim geprägt – und hätten ihm vielleicht auch zum Sieg gebracht. «Ich habe gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen», sagt er.
Jetzt ist er da
Gil Ofarim spricht über seinen Sieg. «Ich stelle mir gerade die Frage warum». Er habe keine Ahnung, was draussen abgelaufen sei. «Ich freue mich auf meine Frau und meine Kinder.»
Stream hängt immer noch
Ob Ofarim gerade spricht oder nicht, ist leider nicht auszumachen. RTL lässt verlauten, dass man das Gespräch wegen der technischen Probleme parallel aufzeichne.
Jetzt ist Gil Ofarim an der Reihe
RTL erklärt zu beginn, das Gil einige Fragen nicht beantworten kann – «weil er seine öffentliche Wahrnehmung noch gar nicht kennt.»
Technische Probleme
Momentan hat die Übertragung nach Australien einige Tücken. RTL arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung.
«Ich bin die Prinzessin geworden!»
Zur Dschungelkrönung habe es zwar nicht gereicht, Yavuz ist aber dennoch extrem stolz auf sich. «Ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich bin jetzt die Dschungelprinzessin!» Sie sei extrem über sich hinausgewachsen.
Hat er die Krone verdient?
Ofarim hat den Sieg verdient, findet Yavuz – «für seinen Fleiss». Dennoch sei sie ob der ganzen Berichterstattung im Vorfeld verwundert.
