Finalisten äussern sich in Pressekonferenz
Was erwartet Sie draussen, Gil Ofarim?

Gil Ofarim hat sich die Dschungelkrone 2026 geholt. Die Finalisten befinden sich noch in Australien – und äussern sich in einer Pressekonferenz zur Finalsendung. Blick tickert live.
Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Gil Ofarim ist Dschungelkönig 2026.
Foto: RTL
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk
vor 50 Minuten

Guten Morgen aus Australien!

Es ist Tag 1 nach Gil Ofarims rauschendem Sieg beim diesjährigen Dschungelcamp – und RTL lädt bereits am frühen Montagmorgen zur Finalisten-PK. Auch Blick durfte Fragen einreichen. Wir wollten beispielsweise wissen, ob der Musiker weiss, was ihn jetzt ausserhalb Australiens erwartet – und ob er wieder Musik machen möchte.

&lt;p&gt;Gil Ofarim ist Dschungelkönig 2026&lt;/p&gt;
Foto: RTL
vor 1 Minute

Das sagt Ofarim zur Schweizerin Ariel

Will der Sänger gegen Ariel rechtlich vorgehen, die ihn öffentlich beleidgt hat? «Es ist eine Fernsehshow, Leute». Heisst: Er denke momentan nicht daran. 

vor 2 Minuten

Das macht Ofarim mit dem Preisgeld

Jetzt spricht der Sieger erstmals über seine Prämie. Was genau er damit mache, sei Privatsache. Grosses Aber: «Es gibt eine Person, der noch etwas zusteht.»

vor 2 Minuten

Krasse Gewichtsabnahme

Seit des ersten Drehs habe Ofarim über zehn Kilo abgenommen. 

vor 3 Minuten

«Habe gelernt mit Stress umzugehen»

Die acht Monate, die er in einer Klinik verbracht habe, hätten Ofarim geprägt – und hätten ihm vielleicht auch zum Sieg gebracht. «Ich habe gelernt, mit schwierigen Situationen umzugehen», sagt er. 

vor 5 Minuten

Jetzt ist er da

Gil Ofarim spricht über seinen Sieg. «Ich stelle mir gerade die Frage warum». Er habe keine Ahnung, was draussen abgelaufen sei. «Ich freue mich auf meine Frau und meine Kinder.»

vor 7 Minuten

Stream hängt immer noch

Ob Ofarim gerade spricht oder nicht, ist leider nicht auszumachen. RTL lässt verlauten, dass man das Gespräch wegen der technischen Probleme parallel aufzeichne.

vor 10 Minuten

Jetzt ist Gil Ofarim an der Reihe

RTL erklärt zu beginn, das Gil einige Fragen nicht beantworten kann – «weil er seine öffentliche Wahrnehmung noch gar nicht kennt.»

vor 13 Minuten

Technische Probleme

Momentan hat die Übertragung nach Australien einige Tücken. RTL arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung. 

vor 14 Minuten

«Ich bin die Prinzessin geworden!»

Zur Dschungelkrönung habe es zwar nicht gereicht, Yavuz ist aber dennoch extrem stolz auf sich. «Ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich bin jetzt die Dschungelprinzessin!» Sie sei extrem über sich hinausgewachsen. 

vor 16 Minuten

Hat er die Krone verdient?

Ofarim hat den Sieg verdient, findet Yavuz – «für seinen Fleiss». Dennoch sei sie ob der ganzen Berichterstattung im Vorfeld verwundert.

