Gil Ofarim (43) ist neuer Dschungelkönig 2026 – und das Netz explodiert. Sein Triumph bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» sorgt für hitzige Diskussionen, vor allem auf der Plattform X. Viele Zuschauer zeigen sich enttäuscht und kritisieren die Entscheidung scharf.

«Das war die unangenehmste Krönung aller Zeiten», schreibt ein User. Ein anderer merkt an: «Sonja merklich unzufrieden mit dem Ausgang.» Auch die Moderatoren von RTL hätten laut Kommentaren nicht besonders begeistert gewirkt.

Davidstern-Skandal überschattet Sieg

Dschungelcamp-Fans wittern sogar eine Verschwörung: «Ich traue es RTL zu, das Voting manipuliert zu haben», heisst es beispielsweise. Oder: «Ist das eine billige Manipulation». Wir erinnern uns: Im Oktober 2021 hatte Ofarim ein Instagram-Video veröffentlicht, in dem er behauptete, von einem Hotelmitarbeiter in Leipzig antisemitisch beleidigt worden zu sein. Angeblich habe ihn der Mann aufgefordert, seine Davidstern-Kette abzulegen. Der Vorwurf schlug hohe Wellen, der Mitarbeiter bestritt die Anschuldigungen und ging juristisch dagegen vor.

Im Prozess zeigte das Überwachungsvideo des Hotels jedoch nicht, dass Ofarim eine Davidstern-Kette trug. Im November 2023 legte der Sänger schliesslich ein Geständnis ab: Er habe gelogen. Das Verfahren wurde ohne Urteil gegen Zahlung von 10'000 Euro eingestellt, die an die israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz gingen.

Ein weiterer Kommentar auf X lässt ebenfalls kein gutes Haar an der Entscheidung: «Die diesjährige Staffel zeigt ganz deutlich die moralische Verkommenheit Deutschlands auf.» Auch RTL selbst wird angegriffen. «RTL hat alles gegeben, um Gil bestmöglich dastehen zu lassen und zum Sieg zu heben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es wirklich schaffen würden. Ekelhaft!», lautet eine der scharfen Kritiken.

Doch nicht alle Reaktionen sind negativ. Einige Zuschauer gratulieren Ofarim in den sozialen Medien zu seinem Sieg. Ein optimistischer Kommentar lautet: «Man muss das Ganze auch mal positiv sehen: Nächstes Jahr kann es nur besser werden.»