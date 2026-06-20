Steve Merson zählt zu den bekanntesten Influencern der Schweiz. Trotzdem zahlt sich der Zürcher monatlich nur rund 1500 Franken aus. «Mir reicht das zum Leben», sagt Merson.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Steve Merson verschenkte 2025 Waren im Wert von 250'000 Fr. in Zürich

Er zahlt sich monatlich nur 1500 Fr. aus, Rest für Community

Über eine Million Follower, Karriere begann 2020 mit Döner-Videos

Fynn Müller People-Redaktor

Für die jungen Kids ist er eine Art Gott. Steve Merson, bürgerlich Stefano Lenherr (32), hat sich in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten Influencer der Schweiz entwickelt. Der Zürcher polarisiert mit seiner extravaganten Art und sorgt mit irren Geschenkaktionen immer wieder für Schlagzeilen.

Im Interview mit der «Luzerner Zeitung» verrät der Zürcher, dass er allein im Jahr 2025 Waren im Wert von einer Viertelmillion Franken verschenkt habe – darunter E-Roller, Scooter, Autos, Playstations und sogar Lehrstellen. Finanziert werden die Aktionen durch Kooperationen mit Unternehmen wie McDonald's oder Coca-Cola.

Stellt sich die Frage: Was verdient jemand, der letztes Jahr 250'000 Franken für Geschenke ausgegeben haben soll? «Ich zahle mir nur 1500 Franken pro Monat aus. Mir reicht das zum Leben, der Rest geht in meine Community», sagt Merson. Hin und wieder gönne er sich etwas. Wie seine Uhr von Rolex oder seine Sonnenbrille von Louis Vuitton. Beides sei, wie Merson betont, Resultat jahrelangen Sparens.

Followerzahlen explodierten

Seine Karriere begann 2020 mit Tiktok-Videos, in denen er Döner testete. Merson war einer der ersten Schweizer Influencer, der Döner testete und darüber Videos machte. Als er anfing, Waren im Wert von mehreren Tausend Schweizer Franken zu verschenken, explodierten seine Followerzahlen. Mittlerweile hat er plattformübergreifend über eine Million Follower.

Steve Merson sieht sich auch mit Gegenwind konfrontiert. Manche werfen ihm vor, nur Sachen zu verschenken, damit seine Followerzahlen wachsen. Merson entgegnet: «Andere Stiftungen wie das Rote Kreuz haben auch Business-Modelle, um zu helfen. Bei mir ist es einfach anders – ich bin keine Stiftung, sondern Steve Merson.»

Stefano Lenherr, Sohn einer Italienerin und eines Schweizers, wuchs in Zürich auf und wollte ursprünglich Musiker werden. Heute sieht er Influencer als die neuen Rockstars: «Früher haben Leute wegen Elvis Presley gekreischt, jetzt polarisieren Influencer wie ich. Ich bewege die Leute, löse Emotionen aus – das ist für mich auch eine Form von Kunst.»

Lukratives Geschäft der Influencer

Dass sich Social Media durchaus bezahlt macht, haben kürzlich auch andere Influencerinnen und Influencer bewiesen. Wemmse (22) gab ihren Schülerinnen und Schülern vor kurzem eine vage Antwort, in der sie sagte, sie verdiene «im Jahr zwischen 85'000 Franken und 478'000 Franken.»

Einer der erfolgreichsten Influencer der Schweiz ist ohne Frage Fabian Egger (27), besser bekannt als «Der Praktikant». Er nimmt seine Community zu den ungewöhnlichsten Ausflugszielen der Schweiz mit und verdient damit sehr gut. Mit Kooperationen verdiente er allein im Juli 2025 einen sechsstelligen Betrag.