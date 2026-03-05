Influencer Steve Merson versprach Luana Dezlhofer an ihrem 20. Geburtstag zehn Europa-Park-Tickets. Doch fast zwei Jahre später fühlt sie sich enttäuscht: Die Tickets kamen nie an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vorwurf gegen Schweizer Star-Influencer Steve Merson

Luana Dezlhofer erhielt einen Föhn, aber keine versprochenen zehn Tickets

293'000 Follower hat Steve Merson auf Instagram. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Er verschenkt Kaffeemaschinen, Lehrstellen, Autos und Haartrockner. Damit machte sich Steve Merson (33) als Influencer einen Namen. Auf Instagram hat er 293'000 Follower. Einzige Bedingung, eines der Geschenke zu erhalten, ist, dass man ihm auf der Social-Media-Plattform folgt. Für viele Teenies ist er ein Vorbild: nahbar, witzig, wenn er vor der Kamera verschiedene Döner testet und bewertet.

Auch Luana Dezlhofer (21) war lange ein grosser Fan von ihm – was ihrer Mutter Elena Rosa Dezlhofer (48) nicht verborgen blieb. Sie setzte sich mit Merson für eine supergelungene Überraschung für ihre Tochter in Verbindung. Am 6. April 2024, Luanas 20. Geburtstag, den sie zu Hause in Fällanden ZH mit neun Freunden feierte, klingelte es an der Tür. Steve Merson stand mit einem grossen Paket vor ihr – und einer noch grösseren Einladung. «Ich nehme euch alle mit in den Europa-Park.»

Sie hat ihn immer wieder angeschrieben

Für die angehende Berufsmasseurin war dies das Grösste. «In dem Moment hat er alle getoppt: dass er zu mir kam, mir zu meinem Schicksalsschlag Trost spendete und mir mit dem Föhn und der Einladung die schönste Freude machte. Auch wenn er keine zehn Minuten an meinem Geburtstag geblieben ist.» Nur habe sie in den nun bald vergangenen zwei Jahren nie wieder etwas von ihm gehört oder gelesen, sagt sie gegenüber Blick.

«Ich habe ihn immer wieder angeschrieben, Videos von ihm kommentiert. Meine Kommentare habe ich gesehen, meine Mutter und Freunde jedoch nicht. Die Tickets habe ich nie von ihm erhalten, und das enttäuscht mich total. Wenn ich sehe, dass er vielen einfach ein Geschenk macht, ohne dass sie einen Schicksalsschlag erlitten haben – und ich habe doch eine heavy Geschichte mit Missbrauch erlebt, die er kannte – und dann werde ich einfach ignoriert.»

Mittlerweile ist sie seit dem letzten Jahr Mutter von Büebli Arion und sehr glücklich. Bis sie am gestrigen Mittwoch wieder an die versprochenen und nie erhaltenen Europa-Park-Tickets erinnert wurde. Auf Steve Mersons Insta-Seite war ihr Geburtstagsvideo, das fast zwei Jahre alt ist, erneut hochgeladen worden. Die Stelle mit den geschenkten Eintritten fehlt jedoch – im Video siehst du das Original.

Steve Merson wird sie ihr nochmals schenken

Damit konfrontiert, zeigt sich der Influencer gegenüber Blick äusserst überrascht. Er sei gerade am Umziehen, sein Social-Media-Team reposte immer wieder Videos und würde es entsprechend zeitgemäss schneiden, daher sei auch das von Luanas Geburtstag am 4. März wieder neu sichtbar geworden.

Zu ihren Vorwürfen sagt er: «Ich habe ihr nicht nur einen Dyson-Föhn im Wert von 500 Franken geschenkt, sondern auch die zehn Europa-Park-Tickets, die ich ihr kurz danach geschickt habe. Wenn sie diese nicht erhalten hat, tut mir das sehr leid. Dass sie mich diesbezüglich nun negativ angeht, finde ich enorm schade und schockiert mich. Mein Ziel ist es immer, Freude zu vermitteln und Geschenke zu verteilen. Das wird auch so bleiben.»

Dann ergänzt Steve Merson: «Ich werde für Luana und ihre Freunde nochmals Europa-Park-Ticktes organisieren, ihr höchstpersönlich vorbeibringen und auf ihren nächsten Geburtstag hin nochmals mit etwas überraschen.»