SRF-Auswanderin Florence und ihr Mann Niklas müssen in Schweden bleiben. Die Besitzerin in der Schweiz macht einen Rückzieher und will die Immobilie als Ferienhaus behalten.

Darum gehts Florence und Niklas bleiben in Schweden: Der Hauskauf platzte

Niklas ist krebsfrei und hoffte auf engere Krebskontrollen

Florence wollte näher bei ihrer Mutter leben.

Fynn Müller People-Redaktor

Alles war vorbereitet für ihre Rückkehr in die Schweiz. Selbst das Anwesen in Schweden wurde bereits zum Verkauf ausgeschrieben. Jetzt ist der Traum der «Hin und weg»-Protagonisten Florence und Niklas Wibring-Stern (beide 51) geplatzt. Wie sie in der neuen Folge der SRF-Dokuserie erzählen, entscheidet sich die Verkäuferin in der Schweiz in letzter Sekunde um.

«Wir hatten eigentlich ein Angebot in der Schweiz, um ein Haus zu übernehmen», erzählt Florence in der Sendung. Das Landhaus eines Gnadenhofs hätte perfekt gepasst, auch für ihre vielen Hunde. Dessen Betreiberin macht kurzfristig einen Rückzieher: Sie will die Liegenschaft nun doch als Ferienhaus behalten.

Für die Auswanderer ein Schlag ins Gesicht. «Das war für uns relativ hart», gesteht die Solothurnerin. «Ich trinke nie Alkohol» – nach dieser Hiobsbotschaft habe sie ausnahmsweise eine Flasche Wein geöffnet.

Darum wollen sie zurück in die Schweiz

Hinter den Umzugsplänen steckt eine ernste Geschichte. Bei Niklas wurde vor einigen Jahren bei einer Blinddarmoperation zufällig Krebs entdeckt. Später stellte sich heraus, dass auch die Lymphknoten betroffen waren. Die Angst, dass der Krebs eines Tages zurückkommt, begleite ihn tagtäglich.

Anfangs musste er alle sechs Monate zur Kontrolle, inzwischen nur noch einmal im Jahr. Irgendwann sollen sogar vier Jahre zwischen den Terminen liegen. «Ich fürchte den Tag, an dem sie sagen: Wir finden nichts. Jetzt stellen wir die Krebsuntersuchung ein», sagt Niklas. In der Schweiz hätte er sich engmaschigere und langfristigere Untersuchungen erhofft, um mehr Sicherheit zu haben.

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Die Mutter hofft vergebens

Die geplatzte Rückkehr trifft nicht nur das Paar. Florence wollte wieder näher bei ihrer Familie sein, vor allem wegen ihrer Mutter. Sie lebt in einer Alterssiedlung und könnte im Alltag Hilfe gut gebrauchen. «Sie hat ja nur mich. Mein Bruder ist schon früh verstorben», so Florence. Entsprechend gross war die Enttäuschung.

Auch Niklas hatte berufliche Pläne in der Heimat seiner Partnerin: Er wollte in der Schweiz eine kleine Bar eröffnen und dort sein selbst gebrautes Bier ausschenken. Diesen Traum muss er für den Moment begraben.

Trotzdem: Aufgeben ist für die beiden keine Option. Sie blicken nach vorne und lenken sich mit einem Gästehaus-Projekt in Schweden ab. Niklas betont, die Krankheit habe ihn gelehrt, dass das Leben endlich ist. «Also mach dir ein schönes Leben. Tu das, was dir Freude bereitet.»