Der Dreh hatte es in sich: Sven Epiney verletzte sich bei «Game of Switzerland». Trotz angerissener Bänder und Rippenbruch gewinnen er und Ehemann Michael am Schluss.

Darum gehts Sven Epiney und sein Ehemann Michael gewinnen das Prominenten-Spezial von «Game of Switzerland»

Epiney brach sich beim Dreh eine Rippe und riss sich an beiden Knien die Innenbänder an auf dem Eis

Rainer Maria Salzgeber geriet bei einer Tauch-Challenge in Panik und wurde mit Tochter Cloé Zweiter

Remo Bernet

Was für eine Überraschung! Im Prominenten-Spezial von «Game of Switzerland» auf SRF 1 gewinnen Sven Epiney (54) und sein Ehemann Michael (33) und das, obwohl der Moderator den grössten Teil des Wettkampfs schwer angeschlagen bestreiten muss.

Denn bereits am ersten Drehtag stürzt der TV-Mann zweimal unglücklich auf das harte Eis: Zuerst knallt er frontal auf den am Brustgurt befestigten Tonsender und zieht sich einen Rippenbruch zu, wenig später knickt Sven Epiney auf den ungewohnten Mietschlittschuhen weg und reisst sich an beiden Knien die Innenbänder an.

Epiney will nicht aufgeben

Ans Aufgeben denkt der TV-Mann trotzdem nicht. «Wenn es irgendwie geht, macht man weiter und gibt das Bestmögliche», erklärt Epiney nach dem Dreh. «Wir haben das olympisch genommen nach dem Motto: Dabei sein ist alles! Aber wir wollten uns trotzdem Mühe geben.»

Produktionsärztin ist stets vor Ort Mutet SRF den Kandidaten zu viel zu? Auf Nachfrage der GlücksPost heisst es: «Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmenden haben bei ‹Game of Switzerland› jederzeit oberste Priorität. Spiele mit erhöhten Sicherheitsanforderungen werden im Vorfeld sicherheitstechnisch durch Fachpersonen geprüft.» Vor Ort sei stets eine Produktionsärztin anwesend, die die ersten medizinischen Untersuchungen vornimmt. Was auch bei Epineys Unfall im TV zu sehen war. SRF betont: «Die medizinische Betreuung der Teilnehmenden ist damit jederzeit gewährleistet. Zudem bestehen klare Abläufe für weiterführende medizinische Massnahmen und allfällige Notfälle.» Mutet SRF den Kandidaten zu viel zu? Auf Nachfrage der GlücksPost heisst es: «Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmenden haben bei ‹Game of Switzerland› jederzeit oberste Priorität. Spiele mit erhöhten Sicherheitsanforderungen werden im Vorfeld sicherheitstechnisch durch Fachpersonen geprüft.» Vor Ort sei stets eine Produktionsärztin anwesend, die die ersten medizinischen Untersuchungen vornimmt. Was auch bei Epineys Unfall im TV zu sehen war. SRF betont: «Die medizinische Betreuung der Teilnehmenden ist damit jederzeit gewährleistet. Zudem bestehen klare Abläufe für weiterführende medizinische Massnahmen und allfällige Notfälle.» Mehr

Dass er unter Schmerzmitteln und nach einer schlaflosen Nacht gewinnen darf, verdankt er vor allem seinem Ehemann. Schon während Sven Epiney in der Garderobe ärztlich versorgt wird, übernimmt Michael auf dem Eis kurzerhand für zwei. «Er hat alles gegeben und die Kohlen aus dem Feuer geholt», schwärmt der Moderator über seinen Gatten. Auch bei den späteren Challenges war dieser kaum zu bremsen. «Michael hat einen ungeheuren Willen. Ich kann mich blind auf ihn ver­lassen und – ich bin stolz, wie wir das gemein­sam gemeistert haben.»

Salzgeber erlebt Panik-Moment

Auf dem zweiten Platz landen Rainer Maria Salzgeber (57) und Tochter Cloé (25). Auch der Sportmoderator erlebt einen Schreckmoment beim Dreh: Bei einer Tauch-Challenge im kalten Wasser verhakt er sich für kurze Zeit an der Kante eines Kubus und gerät danach in Panik. Die TV-Crew vor Ort muss ihn schliesslich aus der Box herausholen.

Ein solches ­Gefühl habe er noch nie erlebt. «Ich habe sonst keine Platzangst oder Ähnliches.» Er sei in dem Moment einfach überfordert gewesen. Doch nach einer kurzen Pause macht Salzgeber schliesslich weiter und schafft die Tauch-Challenge beim zweiten Anlauf. Sich nach dem kritischen Moment überwunden zu haben, mache ihn stolz, sagt er.

Dem erstplatzierten Duo gönnt Salzgeber den Erfolg von Herzen: «Ich kenne Sven seit 30 Jahren, und wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Michael und er haben das wirklich gut gemacht.» Der Ehrgeiz, trotz Verletzungen weiterzumachen, habe ihn beeindruckt.

Für Salzgeber ist ohnehin ein anderes Detail viel wichtiger als die Platzierung. «Mit der eigenen Tochter so etwas zu erleben, ist sensationell», schwärmt «Salzi». «Wir hatten uns fest vorgenommen, nicht zu streiten und die Zeit einfach zu geniessen.» Und das habe bestens geklappt.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Bis heute in der Physio

Bis heute kämpft Sven Epiney noch mit den Folgen der TV-Produktion: Der Rippenbruch ist mittlerweile zwar gut verheilt, doch die angerissenen Bänder in beiden Knien schmerzen noch heute. Noch immer besucht er regelmässig die Physiotherapie, um die geschwächte Muskulatur rund um die Gelenke zu stärken.

Umso grösser sei die Freude, dass sich die Strapazen des TV-Drehs gelohnt haben. «Es war eine unvergessliche Erfahrung», so Epiney.