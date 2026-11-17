Seit Jahrzehnten gehört «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» zum Festtagsprogramm. Aus einer ungeplanten Winterproduktion wurde ein TV-Klassiker, getragen von Schnee, Svobodas Musik und einer eigenwilligen Heldin.

Vom Sommerdreh zum Wintermärchen: So wurde Aschenbrödel zum TV-Klassiker

Vom Sommerdreh zum Wintermärchen: So wurde Aschenbrödel zum TV-Klassiker

Blick Lifestyle

Der Märchenfilm von 1973 gehört dank regelmässiger TV-Ausstrahlungen zum Festprogramm an Weihnachten

Aus der geplanten Sommerproduktion wurde wegen sofortiger DEFA-Dreharbeiten ein Winterfilm

Fachleute nennen die selbstbewusste Hauptfigur und Svobodas Musik als Gründe für den Erfolg

Kerzenlicht, Schnee und ein Prinz, der beim Armbrustschiessen das Nachsehen hat: «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» gehört für viele Menschen fest zur Weihnachtszeit. Der deutsch-tschechische Märchenfilm von 1973 wird seit Jahrzehnten regelmässig im Fernsehen gezeigt und hat sich zu einem festen Bestandteil des Festtagsprogramms entwickelt.

Darum ist der Weihnachtsfilm so beliebt

Ein Grund für die anhaltende Beliebtheit liegt laut SRF-Medienstelle in der «charmanten Qualität der Produktion». Hinzu komme die Regelmässigkeit der Ausstrahlungen auf fast allen deutschsprachigen öffentlich-rechtlichen Sendern über viele Jahre hinweg. Auch SRF zeigt den Film jeweils ein- bis mehrmals pro Jahr.

Das sind die aktuellen TV-Termine*

22. November 2026 – 15:20 Uhr – BR

28. November 2026 – 08:40 Uhr – SRF zwei

29. November 2026 – 07:25 Uhr – SRF zwei

29. November 2026 – 10:35 Uhr – WDR

06. Dezember 2026 – 17:10 Uhr – hr

12. Dezember 2026 – 13:55 Uhr – SRF 1

13. Dezember 2026 – 07:15 Uhr – SRF zwei

13. Dezember 2026 – 14:00 Uhr – rbb

20. Dezember 2026 – 14:10 Uhr – NDR

24. Dezember 2026 – 11:35 Uhr – Das Erste

24. Dezember 2026 – 15:25 Uhr – NDR

25. Dezember 2026 – 15:05 Uhr – hr

25. Dezember 2026 – 15:25 Uhr – Das Erste

25. Dezember 2026 – 16:30 Uhr – rbb

26. Dezember 2026 – 17:25 Uhr – MDR

27. Dezember 2026 – 14:15 Uhr – SWR

01. Januar 2027 – 13:05 Uhr – SWR

03. Januar 2027 – 12:00 Uhr – KiKA

06. Januar 2027 – 11:15 Uhr – BR

Aus einer Sommerproduktion wurde ein Wintermärchen

Eine der bekanntesten Szenen spielt auf Schloss Moritzburg in Sachsen: Aschenbrödel läuft in einem altrosa Kapuzenumhang über eine verschneite Terrasse auf das hell erleuchtete Schloss zu. An einem Fenster haucht sie ein Guckloch in die Eisblumen auf der Scheibe.

Das Fenster zum «Ballsaal» ist bis heute ein beliebter Ort für Besucherinnen und Besucher. Schloss Moritzburg war einer von vier Originalschauplätzen, an denen die deutsch-tschechische Koproduktion 1973 entstand.

Dabei war der Film ursprünglich gar nicht als Wintermärchen geplant. Eigentlich sollte «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» im Sommer gedreht werden. Weil die DDR-Filmproduktionsfirma DEFA jedoch sofort mit den Dreharbeiten beginnen wollte, wurde die Geschichte auf Winter umgeschrieben.

Für die Schauspielerinnen und Schauspieler war das eine Herausforderung. Hauptdarstellerin Libuše Šafránková (1953–2021) und ihre Kolleginnen und Kollegen froren trotz langer Unterhosen in den leichten Renaissancekostümen. Die Stoffe wurden zwar kurzfristig gefüttert, warm waren sie dennoch nicht.

Eine moderne Märchenfigur

Drehbuchautor František Pavlícek (1923–2004) schuf mit Aschenbrödel eine selbstbewusste Hauptfigur, die sich nicht unterkriegen lässt. Für Kunsthistorikerin Margitta Hensel, die zum Mythos Aschenbrödel forschte, liegt darin ein wichtiger Grund für den dauerhaften Erfolg des Films.

«In dieser Modernität und Spritzigkeit einer emanzipierten Hauptfigur liegt ein Grund für die anhaltende Beliebtheit», sagt Hensel.

Auch die Musik von Karel Svoboda (1938–2007) prägte den Film entscheidend. Libuše Šafránková erinnerte sich später an eine «glückliche Konstellation».

Das Schicksal der «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»-Schauspielern «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» (1973) ist an den Festtagen immer wieder ein Hit. Das schöne Weihnachtsmärchen hat für einige Schauspieler allerdings ein unschönes Ende genommen. RMS «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» (1973) ist an den Festtagen immer wieder ein Hit. Das schöne Weihnachtsmärchen hat für einige Schauspieler allerdings ein unschönes Ende genommen. Zum Artikel Mehr

Kulturwissenschaftler Stefan Retzlaff sieht zudem in der Verbindung von Märchen und Film eine besondere Stärke. Die Umsetzung sei «unheimlich geschickt». Alles, was zu einem Märchen gehöre, sei wiedererkennbar. Gleichzeitig sei vieles, was nicht zwingend märchenhaft sein müsse, stark modernisiert worden.

Neuverfilmung von 2021

Neben dem Klassiker von 1973 gibt es auch eine moderne Neuverfilmung. Sie wurde 2021 produziert. Die Dreharbeiten fanden in verschneiten Regionen rund um Lillehammer in Norwegen statt.

Die Geschichte des mutigen Mädchens wird darin mit moderner Kameraführung erzählt. Die magischen Haselnüsse, der Prinz und die böse Stiefmutter bleiben aber Teil des Märchens. Die deutschsprachige Fassung ist in der Schweiz über Amazon Prime Video verfügbar.

Trotz der Neuauflage bleibt der Film von 1973 für viele der unangefochtene Klassiker. Sein Charme, die Besetzung und die Musik von Karel Svoboda haben ihn zu einem Stück Fernseh- und Weihnachtsgeschichte gemacht.

*Das Programm wurde am 17. November 2026 aktualisiert. Alle Angaben sind ohne Gewähr.*