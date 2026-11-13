Seit Juni ist er neuer «Meteo»-Chef bei SRF. Der Davoser Meteorologe über chaotische Jugendjahre, rücksichtslose Velofahrer – und Albträume auf dem Wetterdach.

Darum gehts Gaudenz Flury wollte einst zu Olympia

Im Interview spricht er über seinen Jugendtraum

Ausserdem verrät er, was ihm zuletzt die Tränen in die Augen trieb

Andrea Germann

Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Viele glauben, wir würden bei SRF Meteo bloss einen fertigen Wetterbericht vorlesen. Dabei machen wir unsere Prognosen selber. Was viele auch nicht wissen: Unsere Meteo-App wird vollautomatisch aus Modelldaten erstellt.

Haben Sie schon einmal eine Therapie gemacht?

Ich bin aktuell wegen meiner Bandscheiben in Physiotherapie. Mein Rücken macht immer wieder Probleme.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Mehr

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Olympiasieger. Ich bin lange Langlauf gelaufen und wollte es im Sport weit bringen. Meteorologe zu werden, kam erstmals in der Gymi-Zeit infrage – und dann während des Studiums.

Wie sah Ihr Zimmer mit 16 aus?

Sehr chaotisch. An der Wand hingen ein, zwei Poster aus Windsurf-Heften. Wenn ich aufräumen musste, machte ich es nicht. Wenn mich aber das Chaos selber nervte, räumte ich freiwillig auf.

Ihr absolutes Lieblingsessen?

Polenta. Da braucht es für mich nichts dazu.

Wann haben Sie zuletzt geweint?

Kürzlich war ich wegen meiner Bandscheiben den Tränen nahe. Nach einer langen Velotour konnte ich mich vor Schmerzen fast nicht mehr bewegen.

Was haben Sie für einen Spitznamen?

Gaudi. Oder Gagi, so nannte ich mich selbst. Offenbar konnte ich als kleines Kind meinen eigenen Namen nicht aussprechen (lacht). Leute, die mich von früher kennen, nennen mich immer noch so.

Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?

Mit KI umzugehen. Damit zu programmieren und die verschiedenen Tools zu nutzen. Uns allen bleibt nichts anderes übrig, als mitzu­gehen, sonst werden wir ab­gehängt.

Wofür geben Sie am meisten Geld aus?

Für Sportsachen. Also für Velos, Ski, Sportkleider und Sportschuhe.

Was ist Ihr Lieblingsspiel?

Im Moment spielen wir in der Familie gern Rummikub, ein Zahlenspiel. Ich gebe mein Bestes, kann aber auch verlieren. Mein Sohn ist mit elf mittlerweile alt genug, dass ich nicht mehr extra verlieren muss, damit er zufrieden ist (lacht).

Womit belohnen Sie sich selbst?

Mit einem Feierabendbier.

Welches Kompliment haben Sie kürzlich erhalten?

Letzte Woche haben mich Leute auf der Strasse angesprochen und gesagt, dass sie Freude an unseren Sendungen haben und wir als Team gut moderieren. Mehr als 95 Prozent der Rück­meldungen auf der Strasse sind positiv. Das freut uns natürlich.

Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?

Sympathischer. Obwohl mir eigentlich egal ist, was andere über mich denken.

Wofür sollte es Bussen geben?

Dafür, dass man auf gemeinsam genutzten Wald- und Velowegen nicht rechts geht. Natürlich müssen auch Velofahrer Rücksicht nehmen. Mit dem E-Bike volle Pulle an den Leuten vorbeizufahren, geht genauso wenig. Gemeinsam heisst, dass beide schauen, dass der andere seinen Platz hat.

Wie möchten Sie sterben?

Irgendwo im Schnee (lacht).

Was sollte auf Ihrem Grabstein stehen?

Ich brauche keinen. Ob mein Umfeld einen braucht, ist ihm überlassen. Meine Angehörigen wissen, wo ich meine Asche gern verstreut hätte. Das ist für mich so in Ordnung.

Mit wem würden Sie gern im Lift stecken bleiben?

Mit jemandem, der fähig ist, uns möglichst schnell wieder rauszubringen.

Was verabscheuen Sie am meisten?

Intoleranz gegenüber Menschen, die anders denken, anders ticken oder anders funktionieren. Das regt mich auf.

Haben Sie einen Tick?

Z’vill schnurre, habe ich schon gehört. Aber sonst? Vielleicht habe ich einen und weiss es nicht. Dann müsste mir das jemand sagen (lacht).

Welche drei Gegenstände nehmen Sie mit auf eine einsame Insel?

Mein Velo, ein Feuerzeug und einen Wasserfilter. Ich muss ja überleben.

Wovon haben Sie zuletzt geträumt?

Ich erinnere mich oft nur kurz an meine Träume. Aber einen beruflichen Albtraum hatte ich schon: Ich stand auf dem Meteo-Dach und hatte keine Ahnung von der aktuellen Wetterlage. Ich wusste nicht mal, welche Jahreszeit gerade ist.

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