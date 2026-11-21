Vor dreissig Jahren wurde der Zürcher mit der Sitcom «Mannezimmer» bekannt. Heute steht Edward Piccin als Adliger auf der Zürcher Märchenbühne. Der Schauspieler spricht über das Älterwerden und die Liebe.

Darum gehts «Mannezimmer»-Star Piccin spielt auf der Zürcher Märchenbühne

KI verdrängt Sprecherrollen; Piccin erwartet keine Rente

Der 55-Jährige lebt allein und bleibt wohl dauerhaft Single

Aurelia Robles

Als blonder WG-Wirbelwind Röbi wurde er 1997 in der SRF-Sitcom «Mannezimmer» zum TV-Liebling. Heute trägt Edward Piccin (55) einen grauen Bart und spielt für die Zürcher Märchenbühne König Adalbert im Stück «Die Zauberorgel» (bis 7. Feburar 27 im Haus Seefeld). Zwischen den Rollen liegen drei Jahrzehnte – anzusehen ist ihm das Alter kaum. «Ich wurde bisher noch nie als Familienvater besetzt, aber ich merke das Alter schon in den Knochen», gesteht er. «Man muss einfach dranbleiben. Wenn man so wie ich nicht gern Sport macht, tut es umso mehr weh, wenn man sich wieder mal aufrafft.»

Auf seine Paraderolle blickt er noch immer gern zurück. «Röbi ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er war damals eine meiner Lieblingsfiguren, weil ich sehr viel von mir selbst hineinbringen konnte», sagt er. 2004 spielte Piccin in der Schweizer «Herr der Ringe»-­Parodie «The ­Ring Thing» die Hauptrolle, der Film hat mittlerweile Kultstatus.

Ob Röbi oder Adalbert – eines haben die beiden Engagements gemeinsam: Edward Piccin arbeitet wieder mit Philippe ­Roussel (64) zusammen. Dieser spielte auch in der Sitcom und führt nun im Märchenstück Regie. Dazwischen sind sich die Theaterschaffenden immer wieder in ihrer Funktion als Sprecher begegnet. Denn ­Piccin ist in seinem Künstlerberuf breit gefächert unterwegs. «Dass ich Komödie spielen kann oder Drama, Regie führe, als Sprecher arbeite, Musicals mache und singe: Diese riesige Palette, die mir offensteht, ist wahnsinnig, ein absoluter Traumberuf.»

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Doch mittlerweile fallen viele Sprecherrollen wegen der künstlichen Intelligenz weg. «Das Einzige, bei dem man uns Schauspieler nicht ersetzen kann, ist die Bühne. Das gemeinsame Live-Erlebnis wird man nie kopieren können», sagt er, der einst der Maus «Stuart Little» und dem «chline ­Iisbär» die Stimme lieh. Aktuell steht Edward Piccin nicht nur auf der Theaterbühne, sondern dreht auch einen Sci-Fi-Streifen.

Mit dem Single-Leben abgefunden

So vielseitig es in seinem Beruf zu- und hergeht, so bodenständig ist Piccin privat. Seit bald fünf Jahrzehnten wohnt er im selben Zürcher Quartier. «Ich bin ein beständiger Mensch», betont er schmunzelnd. Einst in einer Pflegefamilie in Wollishofen aufgewachsen, lebt er nun seit Jahren alleine und ohne Haustier. Eine Katze würde nur die Möbel zerkratzen, und für einen Hund fehle die Disziplin fürs tägliche Gassigehen. «Ich bin Single – und bleibe es wahrscheinlich auch für immer», sagt er und gesteht, dass er Kuppelseiten eine Qual finde. «Ich mag dem nicht mehr hinterherrennen. Das Liegenbleiben und Aufgeben fällt mir da fast leichter: Schon Stuart Little sagte ‹Giving up is fun!› – Aufgeben macht Spass», so Piccin schmunzelnd.

Nur für die Fitness gibt er sich einen Ruck. Piccin trainiert daheim auf dem ­Ergometer und schaut dabei Filme von Velo­routen aus der ganzen Welt. «So brauche ich keine Ferien», sagt er. Auch seine Nachbarn haben Glück: «Einen besseren Mieter als mich gibt es wirklich nicht. Ich bin ruhig, rücksichtsvoll, poltere nicht, mache keine Partys, spiele nicht Trompete.»

Edward Piccin scheint wirklich beständig durchs Leben zu gehen. So hat er trotz aller Unsicherheiten im Beruf nie an eine fixe Nebenanstellung gedacht. «Die Anfragen kommen kurzfristig, da kann ich nicht sagen: Morgen arbeite ich in der Bar.» Dann fügt er entspannt an: «Wenn ich in zehn Jahren in Pension gehe, bekomme ich genau gar nichts. Ich werde weiter­arbeiten bis zum Umfallen.»