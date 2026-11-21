Mira Weingart mausert sich zu einem Aushängeschild von SRF. An ihrem runden Geburtstag nahm sich die Luzernerin bewusst Zeit für sich und verreiste für mehrere Wochen.

Darum gehts Mira Weingart nahm sich einen Monat Auszeit in der Türkei

In Istanbul feierten 20 Gäste ihren runden Geburtstag mit ihr

«Zwei Reisen» pausiert, für «Ein Wiedersehen» ist Neues geplant

Remo Bernet

Zum Gespräch erscheint die SRF-Moderatorin verspätet. Sie habe den Termin vergessen, entschuldigt sich Mira Weingart (30). Nach einem Monat Auszeit in der Türkei sei sie gerade dabei, sich wieder einzuleben. Zum ersten Mal seit Jahren hat sich die ­Luzernerin eine längere Pause genommen. «Mein 30. Geburtstag war ein guter Anlass dafür.»

Der Höhepunkt ihres Ab­stechers an den Bosporus: Ihre Liebsten reisten extra nach ­Istanbul, um mit ihr feiern zu können. «Das Gefühl, dass ­20 Leute diesen Weg für mich auf sich genommen haben, ist mega schön», freut sich Weingart. So sei es dazu gekommen, dass ihr Mami gemeinsam mit ihren besten Freunden angestossen hätte. «Schöner hätte ich es mir nicht vorstellen können, 30 zu werden.»

Tränen am Fest

Ursprünglich hat sie dem Geburtstag nicht so emotional entgegengeschaut. «Aber als mein Mami Kinderfotos ausgepackt hat und Geschichten von früher erzählte, hat es mich doch sehr gerührt.» Und so sei dann halt die eine oder andere Träne geflossen.

Die türkische Metropole wählte sie bewusst aus für ihre längeren Ferien. Die Verbindung entstand einst durch ihre Liebe zu einem türkischen Mann. Die Beziehung ist Geschichte, doch die Faszination für das Land an der Schwelle zu Asien blieb.

Nach den überschwäng­lichen Festtagen gönnte sich die Luzernerin ein paar Tage in den etwas ruhigeren Städten Izmir und Cesme. Dort nahm sie Unterricht, um ihre Türkischkenntnisse zu verbessern. Auch wenn sie ein Faible für Fremdsprachen habe, sei sie schnell auf dem Boden der Tatsachen gelandet. «Die Sprache ist ziemlich kompliziert.»

TV-Sendung pausiert

Für ihre Arbeit bei SRF kann sie die Sprachkenntnisse vorerst nicht einsetzen: Das Format «Zwei Reisen», in dem sie mit Jonny Fischer (46) im Ausland unterwegs war, pausiert. Dafür ist eine weitere Ausgabe der Samstagabendsendung «SRF bi de Lüt – Ein Wiedersehen» geplant. Darin besucht sie ehemalige Protagonisten von ­Formaten wie «Familien­sache», «z’Alp» sowie «Heimweh» und will erfahren, wie es nach dem Drehschluss ­weitergegangen ist.

Unterwegs ist sie in der Sendung mit einem Töff. Schon von klein auf begeistert sich Weingart für Motorräder. «Ich habe schon als Kind gesagt, dass ich irgendwann einen Töff will.» Mit 18 Jahren habe sie sich dann einen gekauft. «Mein Mami hatte allerdings nur ­wenig Freude daran», stellt sie lächelnd klar.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Die Liebe für Motorräder ist geblieben, ansonsten habe sich ihr Leben in den letzten Jahren stark gewandelt. Statt in den Ausgang zieht es sie mittlerweile ins Fitness. «Eine Primarlehrerin sagte einst: ‹Immer wenn du rennst, tönt es, als ob ein Elefäntchen auf uns zukommt.›» Der Satz habe sie lange verunsichert. «Deshalb fand ich erst spät zum Sport.» Dafür gebe sie da jetzt Vollgas – fast wie auf ihrem Töff.