Im Podcast «Recall» spricht die Walliser Sängerin Stefanie Heinzmann darüber, was sie bei Typen heiss findet – und was eben nicht so.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefanie Heinzmann ist Single, spricht offen über ihre Dating-Vorlieben

Sie sucht eine Beziehung auf Augenhöhe ohne Drama oder Oberflächlichkeiten

Attraktiv: Eigeninitiative, Lächeln; unattraktiv: Unsympathie; Tattoos optional

Silja Anders Redaktorin People

Stefanie Heinzmann (37) hält ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Aktuell sagt sie offen, dass sie Single sei, auch wenn das in der Vergangenheit nie besonders lange der Fall war. Seit wann sie derzeit solo durchs Leben geht, behält sie für sich.

Im Podcast «Recall» mit den ehemaligen Monrose-Sängerinnen Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (37) geht die Walliserin offen mit dem Thema Dating um und gibt zu, «gerne eine Beziehung» zu haben. Das heisst aber nicht, dass sie diese um jeden Preis möchte.

Eigeninitiative und Tattoos

Heinzmann gesteht: «Je älter ich werde, desto grösser werden meine Ansprüche.» Sie wünsche sich eine Beziehung auf Augenhöhe. «Ich hab echt null Bock auf Drama und untherapierten Scheiss», sagt sie eindeutig. Wie ein Mann dabei aussieht, spiele weniger eine Rolle für Stefanie Heinzmann, auch wenn sie zugibt, «eine Schwäche für Tattoos» zu haben. «Find ich hot», sagt sie. Aber: Ein Tattoo sei kein Muss und ein untätowierter Mann bekomme nicht automatisch einen Korb.

«Es geht mir darum, wie ich mich in der Gegenwart dieses Mannes fühle. Es muss sich leicht anfühlen, ich muss mich wohlfühlen und ich selbst sein können», verrät Stefanie Heinzmann. Und sie sagt weiter: «Ich liebe es, wenn ein Mann Eigeninitiative zeigt.» «Ich finde das schon schön, wenn jemand einfach sagt: ‹Ey, Baby, wir gehen jetzt mal zwei Tage los›.»

Es reiche aber schon, wenn sie nach einem langen und anstrengenden Tag nach Hause komme, und er Essen gekocht hat oder das Restaurant auswählt. Kümmert sich der Mann einfach um Dinge, findet Heinzmann das «sauattraktiv».

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Aussehen ist nicht alles

Für Stefanie Heinzmann ist ein Mensch schön, wenn er lächelt. Unattraktiv wird jemand für sie, wenn die Person «unsympathisch, hohl, dumm» ist. «Dann date ich einen Typen, den ich richtig heiss finde – und dann macht der den Mund auf und es ist vorbei», lacht sie. Dann fliege die Schönheit aus dem Fenster. Ist er nicht sympathisch, «wird er innerhalb von einer Sekunde vom heissesten Typen zu so einer absoluten Flöte!»

Ansonsten gefallen ihr äusserlich grosse Männer. Das heisst aber nicht, dass sie explizit nach einem grossen Mann suche. «Mein letzter Freund war kein Zwerg, aber auch nicht riesig und sehr schmal und athletisch gebaut und absolut kein Bär. Ich find so Bären schon auch was Tolles», erklärt die Sängerin. Also, liebe Männer: Somit wisst ihr, was ihr mitbringen müsst, um das Herz von Stefanie Heinzmann zu erobern.