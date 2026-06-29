Karim Adeyemi und Loredana posten Bilder aus ihren Ferien. Mit dabei: Loredanas Tochter Hana, die sie mit dem Rapper Mozzik hat. Der BVB-Spieler beweist sich als toller Stiefpapi.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Karim Adeyemi und Loredana zeigen Patchwork-Idylle mit Tochter Hana in den Ferien

Hana ist die Tochter von Loredana und Rapper Mozzik

In Amazon-Doku: rührende Szene mit Hana und Stiefvater Karim

Fynn Müller People-Redaktor

Dortmund-Star Karim Adeyemi (24) zeigt Herz – und die Fans sind ganz aus dem Häuschen. Am Sonntagabend teilt seine Ehefrau, die Schweizer Rapperin Loredana (30), eine Reihe von Bildern aus den Ferien. Auf fast allen Schnappschüssen ist auch Loredanas Tochter Hana (7) drauf.

Damit zeigt die junge Familie einmal mehr, wie toll das Patchwork-Leben bei ihnen läuft. Denn: Hana ist nicht Adeyemis Tochter, sondern jene des albanischen Rappers Mozzik (30). Dieser bekommt immer wieder Kritik ab, dass er sich zu wenig um sein Kind kümmere. Gleichzeitig stichelt Mozzik in seinen Songs gegen Loredana, behauptet, sie würde schlecht über ihn reden.

Nutzer werfen Mozzik vor, seine Tochter und Ex-Frau im Stich gelassen zu haben. «Ich will gar nicht wissen, wie sich Mozzik bei den aktuellen Bildern fühlt», stichelt ein User.

Rührende Szene in der Doku

Wie gut sich Adeyemi als Stiefpapi macht, wird spätestens in der Amazon-Doku «Loredana & Karim – Love & Drama» deutlich. In einer Szene überrascht der Fussballer Hana nach längerer Abwesenheit. Sichtlich überwältigt rennt die Fünfjährige auf ihren Stiefvater zu und schmiegt sich liebevoll an seinen Hals. Unter dem Video häufen sich Kommentare wie: «Karim ist so ein toller Mensch!» Viele loben die enge Bindung zwischen Karim und Hana, die in der Szene spürbar werde.

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«Sie ist wie meine Tochter», sagt Karim Adeyemi in der Doku. «Das Verhältnis zwischen Hana und Karim ist mit Liebe gefüllt. Das Schöne daran ist, dass sie aber auch wie Freunde sind», fügt Loredana an. In einer weiteren Sequenz sieht man den Fussballer und Hana, wie sie gemeinsam im Auto singen und tanzen. Die neusten Bilder aus den Ferien stellen ihr funktionierendes Patchwork-Glück einmal mehr unter Beweis.