So unspektakulär war Adeyemis Heiratsantrag an Loredana

Die Schweizer Rapperin Loredana hat in BVB-Profi Karim Adeyemi den Mann fürs Leben gefunden. Nun plaudern die beiden aus dem Nähkästchen. Und verraten, wo und wie der Heiratsantrag stattgefunden hat.

Im Sommer 2023 tauchen die Luzerner Rapperin Loredana (30) und BVB-Stürmer Karim Adeyemi (24) erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Sie besuchen den regionalen Cupfinaltag des Innerschweizer Fussballverbandes. Und heizen damit Liebesgerüchte an. Kurz darauf ist es vorbei mit der Geheimnistuerei, sie stehen dazu, dass sie seit Ende 2022 ein Paar sind.

Auch gut drei Jahre später sind Loredana und Adeyemi immer noch schwer verliebt – und inzwischen verheiratet. Im Oktober 2024 haben sie sich heimlich das Ja-Wort gegeben. Wer nun denkt, ein Bundesliga-Fussballer fährt beim Heiratsantrag die schweren Geschütze auf, der irrt. Kein Sonnenuntergang, kein teures Restaurant diente als Kulisse. Die Frage aller Fragen stellte Adeyemi im Wald.

«Der Antrag war ganz schlicht», verrät er gegenüber der «Bild». «Man würde vielleicht sagen, das war unromantisch oder voll unspektakulär.» Wieso er nichts Grosses inszenierte, hat einen Grund. Dieser heisst Hana, ist siebenjährig und Loredanas Tochter aus einer früheren Beziehung. Weil sie das Wichtigste im Leben seiner Frau ist, sei es für ihn wichtig gewesen, dass Hana beim Antrag dabei ist, erklärt Adeyemi. «Deshalb habe ich es im Wald gemacht.»

Wohlbefinden seiner Frauen ist ihm wichtig

Wohl auch wegen der unspektakulären Kulisse hat er seine Frau mit dem Antrag überrumpelt. Loredana verrät, dass sie nicht damit gerechnet hat. Umso schöner war es, dass ihre Tochter dabei war. Die ist längst auch Adeyemi ans Herz gewachsen. Er ist sich der Verantwortung für die kleine Familie bewusst und meint: «Das Wohlbefinden von Hana und Lori ist mir wichtiger als mein eigenes.»

Ob es ihm auch wichtiger ist als sportlicher Erfolg, verrät Adeyemi nicht. Nur zu gerne hätte er wohl diesen Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Aber er hat es nicht ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann geschafft. Immerhin hat er so mehr Zeit für seine beiden Frauen.

0:41 Ausgelassen in Zürcher Club: BVB-Star feiert mit Freundin Loredana