Musikerin deutet an, dass eine andere Person hauptverantwortlich sei

Loredana zahlte über 700'000 Franken an das betrogene Ehepaar zurück

Fynn Müller People-Redaktor

Über fünf Jahre ist der Betrugsfall um Luzerner Rapperin Loredana (29) mittlerweile her. Die Musikerin und ihr Bruder sollen einem Walliser Ehepaar 2019 mit irrwitzigen Lügengeschichten rund 700'000 Franken abgeknöpft haben. Im September 2020 hat sich Loredana mit ihrem Opfer Petra Z. aussergerichtlich geeinigt.

Jetzt spricht Loredana das Thema noch einmal an. In einem Livestream mit dem deutschen Twitch-Streamer Daniel Slump (22) redet die Luzernerin ausführlich über den Betrugsfall. Auf die Frage, ob sie die Tat bereue, sagt sie: «Ich bereue, dass ich nicht ehrlich war, in dem Sinne, wie die Geschichte wirklich ist. Ich habe vielleicht nicht wirklich so viel Schuld.»

Loredana deutet an, dass eine andere Person hauptverantwortlich sei. Einen Namen nennt sie nicht. Dennoch vermuten viele Zuschauer, dass sie von ihrem Bruder spricht. «Wenn ich sagen würde, wie es wirklich ist, könnte die Person nicht so gut damit umgehen. Ich bin gerne das schwarze Schaf.»

Petra Z. bekam mehr Geld zurück, als ihr genommen wurde

Heute hätten Loredana und Petra Z. ein «Top-Verhältnis». «Sie hat ihr Geld zurück, sogar mehr, als ihr genommen wurde.» Um mit dem Thema schneller abschliessen zu können, habe die Musikerin auf einen Prozess verzichtet und sich direkt mit Petra Z. geeinigt. «Ich glaube, wenn ich vor Gericht gegangen wäre, hätte ich gewonnen», sagt Loredana selbstbewusst.

Zur Erinnerung: 2019 wurde Loredana von der Luzerner Polizei festgenommen. Sie und ihr Bruder hatten das Ehepaar Z. mit einer perfiden Masche betrogen. Zuerst gab sich der Bruder als kranker Mann aus und erschwindelte 87'000 Franken. Dann trat Loredana als falsche Anwältin auf und erbeutete weitere 613'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft Luzern stellte die Ermittlungen 2020 ein, nachdem Loredana den Schaden beglichen hatte.