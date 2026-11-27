Nach über 400 Folgen «Philip Maloney» schickt Autor Roger Graf mit «En Fall für d Nora Matti» erstmals eine Ermittlerin ins Rennen – in Mundart, eigenständig produziert und mit gewohnt spitzer Zunge. Im Gespräch erzählt er, was Matti auf keinen Fall darf.

Darum gehts Nach über 400 Folgen «Philip Maloney» lanciert Roger Graf mit Nora Matti eine neue Ermittlerin

Die Mundartserie spielt an einem nicht näher bestimmten Ort und hat meist Fälle ohne Leichen

Graf produzierte und finanzierte die ersten acht Folgen selbst und veröffentlicht sie auf Patreon

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Sie schicken mit Nora Matti eine neue Ermittlerin ins Rennen – und kündigen sie auf Instagram als «fucking ungewöhnlich für die Schweiz» an. Hoppla!

Roger Graf: Ich wollte eine Figur, die eigentlich wie Maloney sehr eigenständig ist, nicht unbedingt eine typisch schweizerische Figur. Sie braucht auch gerne einmal deftigere Ausdrücke, sie flucht auch oft. Sie sagt einfach, was sie denkt, und macht ihren Job. Das habe ich natürlich teilweise einfach von der Figur des Maloney übernommen – auch einen gewissen Humor und Sarkasmus, der darin vorkommt. Und ich habe gemerkt, dass man recht viel Gas geben kann. Ich bin jemand, der gerne etwas produziert, das ein bisschen an die Grenzen geht. Und so ist die Figur Nora Matti entstanden …

… von der ich mir jetzt ständig versuche, ein Bild zu machen.

Das ist jetzt eben etwas, was das Hörspiel einmalig macht: Ich definiere Figuren nicht aus. Es gibt ein paar Sachen, gewisse Macken, die eine Figur hat – wie Maloney, der zu viel getrunken hat, Nora raucht ab und zu einen Joint. Aber die Figur ist sonst eigentlich relativ offen, es gibt keinen Background, man weiss eigentlich nicht, woher sie kommt. Sie ist einfach da. Weil das Hörspiel über die Fantasie derjenigen funktioniert, die zuhören. So gesehen hat jeder dann in seinem Kopf eine andere Version von Nora Matti.

Ganz ehrlich: Haben Sie keine Angst davor, dass das Publikum Nora Matti ständig an Philip Maloney messen wird?

Erstens einmal: Es ist nicht mehr Maloney, es ist anders. Es gibt praktisch keine Leichen in diesen Fällen. Es ist nicht der Detektiv, der ständig über Leichen stolpert, sondern es sind ganz andere Fälle, moderner und jünger. Wenn ich zum Teil die Reaktionen gelesen habe, als ich angekündigt habe, dass ich an etwas Neuem bin, kam dann ab und zu so etwas wie: «Ja, aber warum eine Frau?» Und ich sagte mir: «Ja, eben darum!» Weil ich gerne mal etwas anderes machen möchte.

Anders ist auch die Sprache. Nora Matti ermittelt auf Mundart.

Ich hatte zuvor noch nie Hörspiele auf Mundart gemacht. Am Anfang dachte ich: «Keine Ahnung, ob ich das kann und ob das funktioniert.» Und dann habe ich gemerkt, es braucht nicht viel, ich komme relativ schnell hinein, und es macht dann auch Spass. Es gibt einfach verschiedene andere Herausforderungen – die Dialekte zum Beispiel. Ich wollte wie bei Maloney auch den Ort oder die Stadt, wo es spielt, nicht definieren. Ich habe es so gemacht, dass jemand, der in Zürich, Bern, Luzern oder Basel wohnt, sich sagen kann: «Es könnte auch hier spielen.»

Die ersten acht Folgen von «En Fall für d Nora Matti» haben Sie selbst produziert und finanziert, Sie veröffentlichen sie auf der Membership-Plattform Patreon. Brauchen Sie das SRF nicht mehr?

Ich habe zuerst überlegt, ob ich es als Koproduktion mit SRF machen könnte, aber das ging dann nicht. Erstens einmal, weil sie jetzt wirklich grosse Sparübungen machen müssen und die Abteilung Hörspiel in den letzten Jahren eigentlich immer weniger Geld zur Verfügung hatte. Und dann bleibt am Schluss doch wieder alles an mir hängen.

Wie meinen Sie das?

Hörspiel ist ein Genre, das eigentlich ausserhalb von Radio SRF gar nicht existiert. Es gibt nirgendwo Fördergelder für Hörspiele. Und dann habe ich gedacht: So, gut, ich produziere es jetzt einfach mal selber. Dann redet mir auch niemand rein.

Persönlich: Roger Graf Roger Graf (67) ist ein Schweizer Schriftsteller. Nach einer Lehre als Sportartikelverkäufer und seiner Arbeit als Redaktor beim Radio DRS lebt er seit 1996 als freier Autor in Zürich. Bekannt wurde er vor allem mit über 400 Folgen der Kult-Hörspielserie «Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney» (ab 1989). Roger Graf (67) ist ein Schweizer Schriftsteller. Nach einer Lehre als Sportartikelverkäufer und seiner Arbeit als Redaktor beim Radio DRS lebt er seit 1996 als freier Autor in Zürich. Bekannt wurde er vor allem mit über 400 Folgen der Kult-Hörspielserie «Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney» (ab 1989). Mehr

Bei SRF avancierte Ihr Maloney innert kürzester Zeit zum Kult – und zum Sonntagsritual. Hätten Sie sich das damals erträumt?

Nein! Und wahrscheinlich, wenn mir damals jemand einen Vertrag über zehn Jahre angeboten hätte, wäre ich weggerannt. Ich habe die Serie ja nicht mit einem Konzept im Kopf angefangen, sondern ich habe das einfach mal gemacht, weil ich zu derselben Zeit zuständig war für den Sonntagmorgen, um ein paar Sketche zu schreiben. Und ich fand dann einfach mal: Ja komm, anstatt drei einzelne kurze Sketche zu schreiben, schreibe ich jetzt mal so etwas wie eine Geschichte in drei Teilen.

Nach dem Tod von Michael Schacht 2022 haben Sie die Serie beendet. Gab es Überlegungen, einen neuen Maloney ins Feld zu führen?

Wenn die Serie nicht so lange gelaufen wäre, vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre, dann kannst du das machen. Aber nach 30 Jahren, das geht einfach nicht mehr. Man hat dann einen so riesigen Maloney, dass jemand anderes kaum eine Chance hat, das zu übertreffen. Es ist auch ein bisschen unfair, weil die neue Version natürlich vom ersten Tag an nur mit dem Original verglichen wird. Und darum habe ich für mich gesagt: Wenn es nicht mehr geht, dann hören wir auf. Fertig.

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Was geben Sie ihr mit über 30 Jahren Krimi-Erfahrung mit?

Ich habe mal mit einer Autorin geredet, die hat für praktisch alle Figuren immer zuerst eine ganze Biografie geschrieben. Ich könnte nicht sagen, wo Maloney aufgewachsen ist, ob er je mal eine feste Beziehung hatte. Bei einer Serie im Kurzformat braucht es das nicht. Und so ist es auch bei Nora Matti: Sie soll sich nicht auf feste Beziehungen einlassen, solange die Serie läuft – nachher kann sie machen, was sie will. Aber es lässt für mich als Autor einfach viel mehr Türen offen, als wenn man schon vor der ersten Folge alles fix definiert.

«En Fall für d Nora Matti» gibt es seit dem 27. November auf Patreon.