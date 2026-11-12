Die SRG kündigte an, mit seinen Radios Mitte November wieder zur UKW-Verbreitung zurückzukehren. Am Donnerstag ist es so weit. Blick kennt die Frequenzen.

Darum gehts Die SRG nimmt alte UKW-Frequenzen am Donnerstag wieder auf

Gut 30 Standorte erreichen rund 80 Prozent der Bevölkerung

Das kostet jährlich 6,5 Millionen Franken; digital bleibt gleich

Michel Imhof Teamlead People

Ende 2024 war Schluss: Die SRG verabschiedete sich von ihren UKW-Frequenzen und sendete fortan ausschliesslich auf DAB+. Weil das Schweizer Parlament aber die Frist für die UKW-Verbreitung verlängerte, nimmt die SRG den Betrieb auf UKW wieder auf. Interessierte Hörer können wohl schon ab Donnerstag ihren Lieblingssender wieder auf UKW hören.

«Die SRG beginnt mit der technischen Aufschaltung der Sender ab Donnerstag, 12. November», bestätigt Nik Leuenberger auf Anfrage von Blick. «Ab diesem Tag wird auf broadcast.ch eine Liste mit den SRG-Sendestandorten, den jeweiligen Frequenzen unserer Programme sowie dem Status der Aufschaltung aufgeführt.»

Rückkehr zu den alten Frequenzen

Die Frequenzen werden dabei bei den Standorten, die am 12. November wieder den Betrieb aufnehmen, dieselben sein wie früher. Die Liste auf broadcast.ch wird ab 6 Uhr aufgeschaltet. «Wir gehen davon aus, dass im Laufe des Tages die schweizweit gut 30 Standorte auf Sendung sein werden. Damit erreichen wir die angekündigte Bevölkerungsabdeckung von ca. 80 Prozent», so Leuenberger weiter.

Für die Wiederinbetriebnahme der UKW-Frequenzen muss die SRG jährlich 6,5 Millionen Franken berappen. «Unsere Hörer:innen stehen im Zentrum. Den Entscheid des Parlaments, die UKW-Verbreitung weiterhin zu ermöglichen, hat die SRG als Auftrag verstanden», wird SRG-Generaldirektorin Susanne Wille (52) in einer Medienmitteilung zitiert. «Wir haben deshalb rasch gehandelt und senden unsere Programme in allen Sprachregionen ergänzend zu den digitalen Kanälen auch wieder über UKW. Entscheidend für die SRG ist, dass unsere Inhalte die Menschen erreichen – einfach und verlässlich.»

Für Radiohörerinnen und -hörer, die auf digitalem Weg ihre Sender hören, ändert sich mit dem UKW-Comeback nichts.

Hier findest du die Frequenz deines Wunsch-SRG-Senders für dein Gebiet: