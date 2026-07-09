Modedesigner Yannik Zamboni erweitert seine Produktpalette: Am Mittwoch enthüllte er in Zürich nachhaltige Sextoys in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Label Manufucktura. Mit seinem Design will er Tabus brechen und für mehr Offenheit sorgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yannik Zamboni lanciert Sextoys mit Schweizer Label Manufucktura

Produkte plastikfrei, vegan und inspiriert von Graubündner Bergkarten aus 1986

160 Gäste bei Vorstellung in Zürich, Preise zwischen 319 und 488 Franken

Michel Imhof Teamlead People

Yannik Zamboni (39) ist für seine auffällige Mode und seinen aussergewöhnlichen Stil bekannt. Nun erweitert er die Produktpalette seines Labels Maison Blanche. Und bringt Sextoys – teils in XXL-Grösse – mit einem Schweizer Label heraus.

«Das war nie ein Traum von mir. Ich wurde aber vom Label Manufucktura angefragt und mir sagte das Produkt und vor allem der Slogan ‹Fuck yourself, not the planet› sofort zu. Die Toys werden in der Schweiz in Handarbeit hergestellt und sind plastikfrei und vegan. Zudem animieren sie, über Sexualität zu reden und das Tabu zu brechen», so Zamboni im Gespräch mit Blick.

Dildo mit 31 Zentimeter Länge

Die drei «Stosshölzer» stellte Zamboni am Mittwochabend in einem Lokal in Zürich vor 160 geladenen Gästen vor. Unter den neuen Produkten befinden sich ein Analplug und zwei Dildos, einer davon mit einer stolzen Länge von 31 Zentimetern. «Wir haben die Toys extra etwas grösser gemacht für die Schwulen-Gemeinschaft», sagte Zamboni, der selbst mit einem Mann in einer Partnerschaft lebt, bei der Produktepräsentation mit einem Lachen.

Dass die Toys Piz Bernina, Piz Palü und Monte Disgrazia heissen, geht auf die Herkunft der Produkte in Graubünden und Zambonis Wurzeln im Veltlin zurück. Bedruckt sind sie mit topografischen Karten der Berge aus dem Jahr 1986, dem Geburtsjahr Zambonis.

Zamboni probierte seine Sextoys schon selbst aus

«Ich hatte bis kürzlich nie Sexspielzeuge gebraucht oder besessen. Als ich das Label kennenlernte, änderte sich das. Ich probierte sie an mir und mit anderen aus und habe mittlerweile ein paar Produkte zu Hause – darunter auch meine eigenen. Diese werde ich für zwei Dinge brauchen: Um sie als Designobjekt auszustellen und um damit intim zu werden.» Um die Spielzeuge zu präsentieren, entwarf Zamboni einen Halter in Form eines menschlichen Munds.

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Wichtig ist Zamboni, dass er nicht in die Schmuddelecke abrutscht. «Wenn jemand ein Problem hat mit Sex, Sexualität und Masturbation, wird er das so oder so schmuddelig finden. Aber ich finde, wir haben alles sehr ästhetisch gelöst und produziert.»

Hindernisse bei der Produktlancierung

Einfach war der Weg zur Lancierung nicht. «Wir sind auf viele Hindernisse gestossen. Sponsoren, die abgesprungen sind oder Verpackungshersteller und Druckereien, die unseren Auftrag nicht annehmen wollten. Auch nicht gegen Geld», so Zamboni. «Ich finde es schade, dass Sexspielzeuge in der Schweiz noch so ein Tabu sind. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man darüber reden kann. Das will ich den Leuten mitgeben. Offener über Sexualität zu sprechen und sich nicht zu verstecken.»

Erhältlich sind die Produkte ab Montag, 13. Juli 2026, im Onlineshop von Zambonis Label Maison Blanche. Die Preise liegen zwischen 319 und 488 Franken.