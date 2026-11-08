Die Kalenderwoche 45 steht bei gleich drei Promi-Damen im Zeichen der Haarveränderung: Nicole Berchtold lässt ihre Haare kürzen, Isi Glück und Sandra Boner färben.

Darum gehts Nicole Berchtold zeigt auf Instagram ihren neuen blonden Longbob

Sandra Boner moderiert SRF-Meteo am Dienstag mittags blond und abends als Brünette vor der Kamera

Isi Glück zeigt ihren 490'000 Instagram-Followern einen schokobraunen statt platinblonden Longbob

Saskia Schär Redaktorin People

Mit dem Herbst ist auch die Zeit des Haarföhnens zurück. Luftrocknen? Bei den aktuellen Temperaturen weniger empfehlenswert. Wer also lange Haare hat, dürfte aktuell wieder etwas mehr Zeit im Badezimmer verbringen. Oder man, respektive frau, macht es so wie Nicole Berchtold (48) und trennt sich kurzerhand von den alten, langen, Zöpfen.

Die Moderatorin präsentiert auf Instagram das Ergebnis ihres neusten Coiffeurbesuchs: einen Longbob. Der Farbe Blond ist sie dabei treu geblieben, hat sich aber von gut 15 bis 20 Zentimetern Haar verabschiedet. Für ihren neuen Look zeigt sich der Schweizer Starfriseur Martin Dürrenmatt verantwortlich. Nach Vollendung des Werks posieren die beiden für ein gemeinsames Foto und strahlen dabei um die Wette.

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Ihre neue Frisur gefällt nicht nur der Moderatorin selbst, sondern auch ihren Followern. In den Kommentaren gibt es nebst zahlreichen Herzen auch viel Lob: «Sehr schön! Steht dir super» oder «Wow! Das war eine top Entscheidung, deine Haare kurz zu tragen», ist beispielsweise zu lesen.

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Die Woche der neuen Frisuren und Farben

Einen Frisuren- – oder eher Farbwandel – machte am Dienstag auch Sandra Boner (51) durch. Moderierte sie die Mittagsausgabe von SRF-«Meteo» noch als Blondine, tat sie dies wenige Stunden später in der Abendausgabe plötzlich als Brünette. Bei Boner an sich keine Überraschung, zeigt sie sich doch immer wieder mit anderen Schnitten und Farben vor der Kamera. Dass die Zuschauer allerdings innert eines Tages gleich zwei verschiedene Frisuren an der Wetterfrau sehen, ist ungewöhnlich.

Den Schritt von der Blondine zur Brünette hat in derselben Woche auch Isi Glück (35) gewagt. Die Partyschlagersängerin zeigte sich ihren 490'000 Instagram-Followern plötzlich mit schokobraunem statt mit platinblondem Longbob.