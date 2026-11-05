So sieht Sängerin Isi Glück nicht mehr aus

Isi Glück hat sich einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Auf Instagram nimmt die «DSDS»-Jurorin ihre Fans mit in den Friseursalon und präsentiert anschliessend einen völlig neuen Look. Sie selbst ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.

Darum gehts Isi Glück hat ihre blonden Haare dunkelbraun gefärbt und zeigt den neuen Look auf Instagram

Die Reaktionen sind meist positiv, einige Userinnen und User wünschen sich jedoch Blond zurück

Seit Oktober dreht Glück die 23. «DSDS»-Staffel, erneut in der Jury mit Bohlen und Bushido

Partyschlagersängerin Isi Glück (35) trägt ihre Haare nicht mehr blond. Sie hat sich für ein sattes Dunkelbraun entschieden und ihren neuen Look auf Instagram präsentiert. Bereit gewesen sei sie dafür schon lange, verrät sie in ihrer Story: «Schon seit längerem wollte ich das machen und jetzt habe ich es heute einfach durchgezogen.»

Mit dem Ergebnis ist die «DSDS»-Jurorin hochzufrieden. «Ich bin übertrieben happy gerade, dass ich es endlich gemacht habe», schwärmt sie. Und fragt sich selbst: «Warum habe ich denn so lange gewartet?» Schnitt und Farbe seien für sie «auf den Punkt getroffen».

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Abschied in zwei Etappen

Ihre Follower liess Glück an der Verwandlung teilhaben. Zunächst veröffentlichte sie ein Video, das sie noch blond im Friseurstuhl zeigt, während ihr die Stylistin mit der Schere zu Leibe rückt. Dazu schrieb sie, sinngemäss übersetzt: «Tschüss, blonde Ära.»

Schon da rätselten die Fans. «Bin soo gespannt», kommentierte eine Userin, «aber sie schneidet echt viel ab». Eine andere attestierte ihr: «Du hast Mut». Anschliessend folgte die Auflösung. «Are you ready?», fragte Glück in dem zweiten Video. Darin wuschelt sie sich am Ende durch die frisch gefärbten, dunklen Haare, während im Hintergrund noch mit Haarspray nachgeholfen wird.

«Weniger Blond, mehr Boss Brünette»

Die Reaktionen fallen überwiegend begeistert aus. Berufskollege Julian Benz feiert sie in den Kommentaren als «Powerfrau» und findet, die neue Farbe stehe ihr «Mega». Sein Fazit: «Weniger Blond, mehr Boss Brünette». Komplimente bekommt sie zudem von Kollegin Frenzy: «Ich liebe es.» Gleich mehrfach wird betont, dass durch die dunklere Haarfarbe ihre Augen noch mehr zur Geltung kommen würden.

Dazwischen gibt es allerdings auch einige User, die sich die Sängerin als Blondine zurückwünschen. «Hm, finde Blond ist deine Farbe», «Ich finde, das steht dir nicht, das Blond war viel schöner» oder auch «Nein, definitiv steht dir Blond besser», sind einige der Kommentare, die sich in diese Richtung finden lassen.

Erneut in der «DSDS»-Jury

Die Saison auf Mallorca mag mittlerweile zwar vorbei sein, doch langweilig wird es der Sängerin dennoch nicht. Seit Anfang Oktober sind die Dreharbeiten zur 23. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» im Gange. Glück sitzt dort erneut in der Jury – an der Seite von Dieter Bohlen (72) und Bushido (48). 2027 feiert die RTL-Castingshow ihr 25-jähriges Bestehen.