Zwischen zwei «Meteo»-Sendungen verschwindet Sandra Boner in der Maske und kommt als neue Person zurück. Die SRF-Wetterfrau wechselt am Dienstag innert sieben Stunden von Blond zu Braun.

Darum gehts Sandra Boner überraschte am Dienstag bei SRF-«Meteo»

Zwischen Mittag und Abend wechselte sie von Blond zu Braun

Bekannt ist sie für Rot, Bob, Pink und Vokuhila

Fynn Müller People-Redaktor

Wer am Dienstag sowohl die Mittags- als auch die Abendausgabe von «Meteo» geschaut hat, dürfte sich gewundert haben. Beide Sendungen wurden von Sandra Boner (51) moderiert. Sie sah jedoch zweimal komplett unterschiedlich aus.

Am Mittag steht Boner mit hellblonder Mähne vor der Kamera. Als die Solothurnerin rund sieben Stunden später die Abendausgabe moderiert, trägt sie plötzlich dunkelbraune Haare.

Was steckt dahinter? SRF schreibt auf Anfrage von Blick: «Der Haarfarbenwechsel von Sandra Boner erfolgte am Dienstagnachmittag im privaten Rahmen. Die Maskenabteilung unterstützt Moderator:innen und Gäste professionell bei ihren Auftritten. Dazu gehören insbesondere Hair & Make-up sowie produktionstechnisch notwendige Anpassungen. Es gibt bei SRF Styling-Leitlinien, an denen sich Moderator:innen orientieren. Das Erscheinungsbild soll zur Person, ihrer Funktion und zur jeweiligen Sendung passen. SRF fördert die Authentizität und Vielfalt seiner Moderator:innen. Entsprechend entscheiden diese grundsätzlich selbst über persönliche Stilfragen wie Frisur oder Haarfarbe.»

Nicht ihre erste Verwandlung

Die SRF-Wetterfrau ist bekannt für ihre optischen Wandlungen. Über Jahrzehnte trug Sandra Boner ihre Haare rot. Im März 2026 sorgte sie mit einer trendigen Bob-Frisur für Aufsehen, die sie sich beim Schweizer Starcoiffeur Martin Dürrenmatt (35) machen liess.

Im Sommer 2023 moderierte sie passend zum «Barbie»-Film auf einmal mit pinken Haaren. Auch einen Vokuhila trug die SRF-Frau schon.

Jetzt ist es also ein brauner Kurzhaarschnitt. Wie lange der wohl hält?