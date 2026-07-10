Stefan Büsser nach Velounfall zurück beim Donnschtigjass

Am Montag stürzte Stefan Büsser mit dem Velo und musste zwei Nächte im Spital verbringen. Nach anfänglicher Sorge freuten sich die Fans umso mehr, als der Moderator am Donnerstag wieder beim «Donnschtigjass» dabei war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Büsser kehrt nach Velounfall zwei Tage später zu «Donnschtigjass» zurück

Mit gebrochener Rippe moderiert er humorvoll und sorgt für Lacher

Highlight des Abends: Hecht performten «Mon Amour», Publikum singt begeistert mit

Silja Anders Redaktorin People

Es war ein Schock, als Stefan Büsser (41) sich am Dienstagmorgen aus dem Spitalbett meldete. Der Moderator war am Montagabend mit dem Velo gestürzt und hatte sich dabei eine Rippe gebrochen und das Becken geprellt. Zwei Nächte musste er im Spital bleiben; ob er beim «Donnschtigjass» am Donnerstag dabei sein könne, stand zu diesem Zeitpunkt noch in den Sternen.

0:54 Büssi nach Velounfall: «Bin schon 50 Mal da durchgefahren»

Als die Sendung am Donnerstagabend beginnt, stehen dort Rainer Maria Salzgeber (65) und Sonia Kälin (41) alleine. Es sieht ganz danach aus, als sei Stefan Büsser krankgeschrieben. «Nach seinem Velounfall vor zwei Tagen wird er jetzt vermutlich daheim im Bett liegen und uns zuschauen», erklärt Salzgeber.

Von einer gebrochenen Rippe lässt sich Büssi nicht stoppen

Mit einem Mal düst jedoch Stefan Büsser höchstpersönlich auf einem roten Roller aufs Set. «Was machst du denn hier?», fragt Salzgeber seinen Kollegen. «Wolltet ihr jetzt ohne mich anfangen?», fragt Büssi völlig empört. «Nein, sicher nicht! Nein!», erwidert Salzgeber. Kälin fragt verdutzt: «Also Büssi, ich dachte, du hattest einen Velounfall und bist jetzt im Spital?»

Büsser winkt ab und entgegnet: «Ja, aber das ist ja schon zwei Tage her! Bissoguet! Das ist der ‹Donnschtigjass›, da bekommt man etwas für das Serafe-Geld.»

Das Moderationstrio neckt sich frech

Büssi behauptet, die Ärzte hätten ihm einen Medikamentencocktail verabreicht – «den gleichen, den sie damals Michael Jackson gegeben haben» – hätten ihn aber gewarnt, dass man ihn dadurch bei der Moderation eventuell nicht mehr so gut verstehen werde. Daraufhin will Stefan Büsser gesagt haben: «Das ist beim ‹Donnschtigjass› kein Problem. Den Salzgeber versteht auch niemand.» Damit spielt Büssi humorvoll auf Salzgebers Walliser Dialekt an. Sein Co-Moderator ist aber nicht auf den Mund gefallen und sagt ebenso frech wie Büssi: «Du musst wenigstens Medikamente nehmen, damit du so schön reden kannst wie ich.»

Damit startet das Trio in den Abend, und Sonia Kälin sagt verschmitzt: «Dann schlage ich vor, dass wir jetzt einem richtigen Veloprofi zuschauen – gell, Büssi?» Dieser Spruch erntet von Büssi nur ein Augenverdrehen, bevor der Einspieler kommt, in dem zu sehen ist, wie ausgerechnet Rainer Maria Salzgeber, den Kälin mit «Veloprofi» meinte, mit einer Gruppe Velo-Begeisterter auf dem Drahtesel von Davos GR bis Römerswil LU fährt, wo die Sendung stattfand. Salzgeber kam nach 186 Kilometern unverletzt am Ziel an – im Gegensatz zu Büssi, der es am Montagabend nicht mehr nach Hause schaffte.

Neben Büssers fortschreitender Genesung gab es für die Zuschauerinnen und Zuschauer dann aber noch ein weiteres Highlight. Hecht begeisterten mit einem Auftritt und gaben den Megahit «Mon Amour» zum Besten, bei dem das Publikum lauthals mitsang.