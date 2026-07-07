Stefan Büsser meldet sich aus dem Spital. Der Moderator ist am Montagabend mit dem Velo gestürzt und musste in die Notaufnahme. Die Schlaflosigkeit macht ihm wenig aus, schliesslich ist WM.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Büsser stürzt bei Velofahrt und landet im Spital

Unfall passierte angeblich, weil Büsser auf dem Velo eine Schiene übersah

Sechs Stunden in der Notaufnahme, WM-Spiel USA gegen Belgien half ihm nachts

Silja Anders Redaktorin People

So hat sich Stefan Büsser (41) den Start in die Woche sicher nicht vorgestellt. Der Moderator war am Montagabend mit dem Velo unterwegs, filmte gelassen den Sonnenuntergang und genoss seine Fahrt.

Ein Moment der Unaufmerksamkeit wurde ihm jedoch zum Verhängnis. Büssi stürzt und landet in der Notaufnahme. Am Dienstagmorgen meldet er sich aus dem Spital und verrät seinen Fans auf Instagram, was genau passiert ist.

Velofahrt endet im Spital

«Ich war gestern auf einer wunderschönen Velofahrt und habe mich gefragt, ob es dumm ist, den Fussball zu verkaufen, einfach, um deinem Diktatorenfreund zu gefallen», beginnt Büssi sein Video in Anlehnung an die durch Präsident Trump annullierte Rote Karte von US-Stürmer Folarin Balogun (25). «Ja, das ist dumm. Aber weisst du, was noch viel dümmer ist?», fragt er seine Community, während er seine Umgebung filmt – und gibt direkt die Antwort: «Wenn du wegen Unkonzentriertheit an einer Stelle mit dem Velo, an der du schon 50-mal durchgefahren bist, die Schiene nicht richtig siehst, drüber fährst, auf die Seite fällst, ins Spital kommst, jetzt sechs Stunden auf dem Notfall gewesen bist und jetzt in deinem Zimmer bist, vollgepumpt mit Medikamenten, so dass du das Gefühl hast, du machst jetzt gleich den Moonwalk», nervt sich Stefan Büsser über seinen Unfall.

Die WM macht die Nacht im Spital ertragbar

Zum Zeitpunkt des Videos ist es laut Büssis Aussage halb drei nachts – und er ist hellwach und kann nicht schlafen. Plötzlich hält er kurz inne und fragt dann: «Ist nicht WM?» und schwenkt die Kamera zum Bildschirm am Bett. Und siehe da: Der Moderator hat das Spiel bereits offen, USA gegen Belgien, der Match begann um 2 Uhr nachts. «Boah, und Rachel Rinast kommentiert», freut sich Büssi und findet seine Situation mit einem Mal nur noch halb so wild. «Vielleicht war der Unfall gar nicht so dumm. Das mache ich wieder mal», witzelt er, denn Büssi wäre nicht Büssi, wenn er selbst eine Nacht im Spital nicht mit Humor nehmen würde. Am Ende gibts noch ein Selfie für die Fans aus dem Spitalbett, auf dem man sieht, dass er zumindest eine blutige Schürfwunde an der Hand hat.

Wähle Blick als bevorzugte Quelle in Google So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. So siehst du unsere wichtigsten News, Hintergründe und Geschichten häufiger direkt in deinen Suchergebnissen. Als bevorzugte Quelle hinzufügen

Wie schwer sich Stefan Büsser verletzt hat und ob er am Donnerstag für den Donnschtigjass wieder fit sein wird, ist derzeit in Abklärung. Eine Anfrage von Blick wird bearbeitet.

In den Kommentaren wird er mit Genesungswünschen überschüttet. Christa Rigozzi schickt ihm ein Herz und schreibt: «Gute Besserung.» Und selbst Rachel Rinast kommentiert das Video und bezeichnet Büssi als «Ehrenmann».